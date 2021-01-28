Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?
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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

28.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:02
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar devam ederken vatandaşlar hafa sonu sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detayları araştırıyor. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

2020 Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs sürecinde dönem dönem çeşitli kısıtlamalara gidildi. Son dönemde uygulanan sokağa çıkma yasağı da yaklaşık 1 aydı devam ediyor ve hafta içi-sonu farklı saatlerde uygulanıyor. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

HAFTA SONU YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Hafta sonu yasakları Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu yasakları Mart ayında kalkacağı iddia ediliyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? İŞTE MUHTEMEL NORMALLEŞME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını belirtti ancak tam tarih vermedi. Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

HES KODU DÜZENLEMESİ

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayılarında beklenmedik bir patlama yaşanmazsa ve söz konusu kararlar alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anılan tarihlere yakın bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklaması bekleniyor.

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

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