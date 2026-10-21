Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısındaki "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. 'Kol kırılır yen içinde kalır' değil, vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız" çıkışının ardından, partisinin TBMM grup toplantısında da fon krizine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP SORULACAK"

Erdoğan, gruptaki konuşmasında yürütülen çalışmalara değinerek "Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak. İkinci aşamada, hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulması yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

SÖZLERİN HEDEFİNDE FATMA BETÜL SAYAN KAYA MI VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlayanlardan yargı önünde hesap sorulacak" şeklindeki çıkışı kulisleri hareketlendirdi. Bu sözlerin; ismi fon skandalına karışan, ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan ve elde ettiği fon kazancını yargı mercilerine iade eden eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı işaret ettiği değerlendirmeleri yapıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com