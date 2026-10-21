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Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi

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Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'ın kendisinin de aralarında bulunduğu 31 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenen Erbakan, ülkedeki öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kaldırılmasını istedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü'de ağırlanmasını da eleştiren Erbakan, "Siyonist katil Herzog'u Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu" ifadelerini kullandı.

  • Azerbaycan'ın 31 Türk vatandaşına yönelik giriş yasağının ardından Fatih Erbakan, sosyal medyadan İlham Aliyev'e seslenerek Azerbaycan'da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kaldırılmasını istedi.
  • Erbakan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü'de ağırlanmasını eleştirerek Aliyev'e sert sözler yöneltti.
  • Erbakan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin siyasi yönetimlerden bağımsız olduğunu savunarak 'iki devlet, tek millet' vurgusu yaptı.

Azerbaycan'ın 31 Türk vatandaşına yönelik ülkeye giriş yasağı kararının ardından Fatih Erbakan'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i etiketleyerek paylaşım yapan Erbakan, öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kaldırılması çağrısında bulundu.

Erbakan, "Sayın İlham Aliyev! Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur." dedi.

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HERZOG'UN BAKÜ'DE AĞIRLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'da ağırlanmasını da eleştiren Erbakan, Aliyev'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Erbakan, "Siyonist katil Herzog’u Bakü’de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"GARDAŞLIK HUKUKUNU SİZDEN ÖĞRENMEDİK"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Erbakan, iki ülke arasındaki kardeşliğin siyasi yönetimlerden bağımsız olduğunu ifade etti.

Erbakan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey’den, Resulzade’den, Tagiyev’den öğrendik."

"YAŞASIN İKİ DEVLET, TEK MİLLET"

Açıklamasının sonunda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Erbakan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki;

Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği!

Yaşasın iki devlet, tek millet!

Yaşasın dilde, fikirde, iş’te birlik!"

Kaynak: Haberler.com
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