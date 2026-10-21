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Şener Üşümezsoy'dan "tehdit" sorusuna Sedat Peker'li yanıt

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Şener Üşümezsoy'dan 'tehdit' sorusuna Sedat Peker'li yanıt Haber Videosunu İzle
Şener Üşümezsoy'dan 'tehdit' sorusuna Sedat Peker'li yanıt
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı yayında "Sizi tehdit eden oluyor mu?" sorusuna "Benim arkam çok dolu, bir zamanlar Sedat Peker'in hocasıydım" yanıtını verdi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuk olduğu Berna Laçin’in programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Üşümezsoy, tehdit alıp almadığına ilişkin soruya verdiği yanıtla sunucu Laçin’i ve izleyenleri şaşkına çevirdi.

"TEHDİT EDEN OLMAZ, BENİM ARKAM DA ÇOK DOLU"

Berna Laçin’in "Peki sizi tehdit eden oluyor mu?" sorusu üzerine konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Tehdit eden olmuyor. Çünkü benim arkam da çok dolu. Bir zamanlar Sedat Peker’in hocasıydım. Ona antrenman yaptırdım" ifadelerini kullandı.

BERNA LAÇİN'DEN ESPRİLİ YANIT

Üşümezsoy'un beklenmedik çıkışı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Berna Laçin, esprili bir dille karşılık vererek "Bir sonraki soruyu sormasam mı acaba" sözleriyle ünlü jeologa takıldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bir umuttur yaşamak. Selam olsun Reis Sedat Peker'i sevenlere.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

mafyacılık bitsin silahlar sussun kardeşlik çoğalsın güller açsın iyilik yayılsın

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

İyide şeytan kılıflılar durmuyorki,ne olacak.Akıllı olmayı öğrenecekler.

yanıt1
yanıt0

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