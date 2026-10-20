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A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

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A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü belirledi. Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Deneyimli çalıştırıcının milli takımdaki ekibinde ise Beşiktaş döneminden tanıdığı 6 isim yer alacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük görevine ilişkin kararını verdi. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Sergen Yalçın, Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirildi.

SERGEN YALÇIN 4 YILLIK İMZAYI ATTI

TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararla A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Deneyimli teknik adam, daha önce KAFA Sports yayınında Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Yalçın'ın açıklamasının ardından federasyonun yönetim kurulu toplantısında da görevlendirme kararı alındı.

MİLLİ TAKIMDAKİ EKİBİ BELLİ OLDU

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da birlikte çalışacağı isimler de netleşti. Deneyimli teknik adamın ekibinde şu 6 ismin yer alacağı belirtildi:

  • Murat Kaytaz
  • Ozan Köprülü
  • Niyazi Eniseler
  • Erol Ayçiçek
  • Emre Gürbüz
  • Tarık Egeli

BEŞİKTAŞ'TAKİ EKİBİNİ MİLLİ TAKIMA TAŞIYOR

Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alacak isimlerin tamamıyla daha önce Beşiktaş döneminde birlikte çalıştığı aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece A Milli Takım'daki yeni görevine yakından tanıdığı bir ekiple başlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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