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Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

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Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi! Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaptığı hatayla rakibin ilk golüne zemin hazırlayan Matteo Guendouzi, maçın ardından sürpriz bir ödülün sahibi oldu. Taraftarların sert eleştirilerine hedef olan Fransız futbolcu, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
  • Matteo Guendouzi, 15. dakikadaki top kaybıyla Slavia Prag'ın ilk golüne zemin hazırladı ve taraftarların eleştirilerine hedef oldu.
  • Gol veya asist katkısı yapmayan Guendouzi, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine hedef olan Fransız orta saha oyuncusu, UEFA'nın maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

HATASI GOLLE SONUÇLANDI

Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında Matteo Guendouzi'nin yaptığı top kaybı, Slavia Prag'ın ilk golüne zemin hazırladı. Konuk ekip, Provod'un golüyle farkı bire indirirken Fransız futbolcunun hatası taraftarların tepkisini çekti. Guendouzi, maç boyunca gösterdiği performans nedeniyle sosyal medyada da eleştirilerin odağına yerleşti.

UEFA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Karşılaşmanın ardından ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Slavia Prag'ın ilk golündeki hatasına ve taraftarların tepkisine rağmen Matteo Guendouzi, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi. Fransız futbolcunun gol veya asist katkısı yapamadığı mücadelede bu ödülü alması dikkat çekti.

GUENDOUZI'NİN İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmanın tamamında sahada kalan Matteo Guendouzi, Slavia Prag karşısında yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Fransız orta saha oyuncusunun maçtaki performansı şu şekilde kayıtlara geçti:

  • Oynadığı süre: 90 dakika
  • Gol: 0
  • Asist: 0
  • Pas isabeti: Yüzde 88 (44/50)
  • Kilit pas: 1
  • Asist beklentisi (xA): 0,11
  • En yüksek hız: 27,5 km/sa
  • Kat ettiği mesafe: 11,4 kilometre

TARAFTARLARIN HEDEFİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılması, sarı-lacivertli tribünlerde hayal kırıklığı yarattı. Özellikle rakibin ilk golündeki hatası nedeniyle eleştirilen Guendouzi'nin maçın oyuncusu seçilmesi, karşılaşma sonrasında yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

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