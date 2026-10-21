Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu Haber Videosunu İzle
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylıklarının ise gündemden düştüğünü ifade etti.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ileri sürdü.
  • Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'in 400'ün üzerinde milletvekilinin desteğiyle seçimlerin yenilenmesine karar verebileceğini söyledi.
  • Karakaya, fon tartışmalarına ilişkin ilgili kurumları yaklaşık bir yıl önce uyardıklarını iddia etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türkiye Basın Federasyonunun düzenlediği “Anadolu Soruyor” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ANADOLU GAZETECİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Programda Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Kon TV Ankara Haber Müdürü Çetin Altan’ın sorularını yanıtlayan Karakaya, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına, fon tartışmalarından ekonomik gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu.

“MUHALEFETİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL”

Gazeteci Sinan Burhan'ın, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Karakaya, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ileri sürdü. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylıklarının gündemden düştüğünü savunan Karakaya, Özel’in son dönemde yürüttüğü siyasi çalışmaların kamuoyunun dikkatini çekmeye başladığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi seçeneğine dikkat çekti. Karakaya, 400'ün üzerinde milletvekilinin desteğiyle seçim kararı alınabileceğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaya, Meclis’in seçim kararı alması konusunda bir sorun görmediğini kaydetti.

"İLGİLİ KURUMLARI BİR YIL ÖNCE UYARDIK"

Fon tartışmalarına ilişkin de konuşan Karakaya, ilgili kurumları yaklaşık bir yıl önce uyardıklarını iddia etti. Kamuoyunda spekülasyon oluşmaması için o dönem bu konuda açıklama yapmadıklarını söyleyen Karakaya, krizin zamanlamasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"HER ŞERDE BİR HAYIR VAR"

Krizin seçim dönemine yakın bir zamanda yaşanması halinde ekonomik bir darbeye dönüşebileceğini ve hükümeti zor durumda bırakabileceğini savunan Karakaya, bazı çevrelerin bu gelişmeleri seçime yakın bir döneme denk getirmeyi planlamış olabileceğini öne sürdü. Karakaya, “Her şerde bir hayır var” dedi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMert demir:

Size ne muhalefetin Cumhurbaşkanı adayından. Siz kendi adayiniza bakın foncular

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

kim ki devlete, millete ve dinimize hizmet edecekse inşallah o CB olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti

AYM, Yeni Parti için kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı

Fransızların bacakları titriyor! Resmen uykuları kaçtı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

İkonik fotoğraftaki küçük kız şimdi 15 yaşında! Son hali ortaya çıktı