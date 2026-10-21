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Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede

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Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede
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Forbes, 2026’nın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo’nun 300 milyon dolarlık tahmini gelirle zirvede bulunduğu listede, Türkiye’den yalnızca Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah yer aldı.

  • Forbes'un tahmini gelir sıralamasında Cristiano Ronaldo 300 milyon dolarla ilk sırada yer aldı; Lionel Messi 145 milyon dolarla ikinci, Kylian Mbappe 100 milyon dolarla üçüncü oldu.
  • Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah, 40 milyon dolarlık tahmini geliriyle listede 10. sırada yer alan tek Türkiye'de oynayan futbolcu oldu.
  • Listenin ilk beşinde Ronaldo, Messi ve Mbappe'nin ardından Erling Haaland 85 milyon dolarla dördüncü, Vinicius Junior 76 milyon dolarla beşinci sırada bulundu.

Dünya futbolunun en çok kazanan isimleri belli oldu. Forbes’un saha içi ve saha dışındaki tahmini gelirleri dikkate alarak hazırladığı sıralamada Cristiano Ronaldo ilk sırayı aldı. Portekizli yıldızı Lionel Messi ve Kylian Mbappe takip etti.

RONALDO’DAN MESSI’YE BÜYÜK FARK

Cristiano Ronaldo, 300 milyon dolarlık tahmini kazancıyla listenin zirvesine yerleşti. Lionel Messi 145 milyon dolarla ikinci olurken, Kylian Mbappe 100 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. Erling Haaland 85 milyon dolarla dördüncü, Vinicius Junior ise 76 milyon dolarla beşinci oldu.

TÜRKİYE’DEN TEK İSİM SALAH

Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah, 40 milyon dolarlık tahmini geliriyle listeye 10. sıradan girdi. Mısırlı yıldız, Türkiye’de forma giyen futbolcular arasında ilk 10’da yer alan tek isim oldu.

İŞTE EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCU

  • 1. Cristiano Ronaldo: 300 milyon dolar
  • 2. Lionel Messi: 145 milyon dolar
  • 3. Kylian Mbappe: 100 milyon dolar
  • 4. Erling Haaland: 85 milyon dolar
  • 5. Vinicius Junior: 76 milyon dolar
  • 6. Lamine Yamal: 55 milyon dolar
  • 7. Sadio Mane: 54 milyon dolar
  • 8. Jude Bellingham: 45 milyon dolar
  • 9. Harry Kane: 42 milyon dolar
  • 10. Mohamed Salah: 40 milyon dolar
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

paralara bak ben 42 tl dolmuş parası verip eve nasıl gideceğim diye düşünüyorum 2 dolmuş yapmamak için aç aç dakikalarca yürüyorum

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