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AK Parti'li Çelik: Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın onaylanması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir

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AK Parti'li Çelik: Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın onaylanması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Mavi Vatan'daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve kardeş Libya'nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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