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Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti

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Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
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Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında son dakikalarda yediği gol, tribünde maçı izleyen Aziz Yıldırım’a büyük üzüntü yaşattı. Skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Yıldırım ile Spor Bakanı’nın tepkileri kameralara yansıdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamayarak galibiyet fırsatını kaçırdı.

AZİZ YILDIRIM BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Slavia Prag’ın maçın son bölümünde bulduğu beraberlik golü, tribünde karşılaşmayı takip eden Aziz Yıldırım’ı üzdü. Skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Yıldırım’ın yaşadığı hayal kırıklığı tepkisine yansıdı.

TRİBÜNDEKİ TEPKİLER KAMERADA

Beraberlik golünün ardından Aziz Yıldırım ile Spor Bakanı’nın tribündeki tepkileri kameralara yansıdı. Fenerbahçe’nin iki farklı üstünlüğünü koruyamadığı mücadele, 2-2’lik skorla tamamlandı.

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Kaynak: Haberler.com
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