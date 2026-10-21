Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti

Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahrettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında son dakikalarda yediği gol, tribünde maçı izleyen Aziz Yıldırım’a büyük üzüntü yaşattı. Skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Yıldırım ile Spor Bakanı’nın tepkileri kameralara yansıdı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamayarak galibiyet fırsatını kaçırdı.
AZİZ YILDIRIM BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Slavia Prag’ın maçın son bölümünde bulduğu beraberlik golü, tribünde karşılaşmayı takip eden Aziz Yıldırım’ı üzdü. Skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Yıldırım’ın yaşadığı hayal kırıklığı tepkisine yansıdı.
TRİBÜNDEKİ TEPKİLER KAMERADA
Beraberlik golünün ardından Aziz Yıldırım ile Spor Bakanı’nın tribündeki tepkileri kameralara yansıdı. Fenerbahçe’nin iki farklı üstünlüğünü koruyamadığı mücadele, 2-2’lik skorla tamamlandı.