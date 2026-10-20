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Dışişleri Bakanlığı, Libya Meclisi'nin deniz yetki alanları kararını olumlu karşıladı

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Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'na ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, 2019'dan beri yürürlükte olan mutabakatın iki ülkenin hak ve menfaatlerini gözettiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılından beri yürürlükte olan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisinin bugün (20 Ekim) kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu Mutabakat Muhtırası uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözetmekte olup ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye, uluslararası hukuka saygılı tutumu doğrultusunda, Akdeniz havzasında güven, istikrar ve barışın temini için tüm ortaklarla birlikte çalışma iradesini sürdürecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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