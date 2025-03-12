Türkiye'de üretilen elektrikli araçlar!

Son dönemde açıklanan taşıt kredisi destekleri ve cazip finansman fırsatları, Türkiye'de üretilen elektrikli araçlara olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Sıfır emisyonlu ve çevre dostu araçlara geçiş süreci hızlanırken, yerli üretim elektrikli otomobiller, sundukları teknolojik yenilikler ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Türkiye'de hangi elektrikli araçlar üretiliyor? Türkiye'de üretilen elektrikli araçların hangi modeller en çok tercih ediliyor, uygun fiyatlı seçenekler neler? İşte, Türkiye'de üretilen elektrikli araç modelleri, fiyat avantajları ve detaylar…

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ!

Türkiye, elektrikli araç üretimi konusunda hızla gelişen ülkeler arasında yer alıyor. Togg, Fiat, Pilotcar gibi markalar, yerli üretim elektrikli araçlarla pazardaki yerini alırken, Türkiye'de üretilen modeller büyük ilgi görüyor. İşte, Türkiye'de üretilen elektrikli araç modellerinin güncel listesi ve detayları…

Togg T10X – Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli SUV Modeli

Togg T10X – Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli SUV Modeli

Motor Gücü: 160 kW (218 hp) – RWD / 320 kW (430 hp) – AWD

0-100 km/s: 7.6 saniye (RWD) – 4.8 saniye (AWD)

Menzil: 314 km – 523 km (Batarya seçeneğine göre)

İç Tasarım: 12 inç dijital gösterge, 29 inç dokunmatik ekran

Üretim Yeri: Gemlik, Bursa

Togg T10X, Türkiye'nin ilk yerli ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak büyük ilgi görüyor. Togg fabrikasında üretilen bu model, şarj süresi ve teknolojik donanımıyla rakiplerine meydan okuyor.

Pilotcar P-1000 – Yerli Üretim Elektrikli Mini Kamyonet

Pilotcar P-1000 – Yerli Üretim Elektrikli Mini Kamyonet

Motor Gücü: 111 hp, 220 Nm tork

Menzil: 210 km (30 kWh batarya)

Kullanım Alanı: Lojistik, kargo taşımacılığı

Üretim Yeri: Bursa

Pilotcar P-1000, yerli üretim elektrikli ticari araçlar arasında önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle kargo ve lojistik sektöründe aktif olarak kullanılan bu araç, şirketlerin filo yatırımlarında önemli bir alternatif sunuyor.

Fiat Doblò EV – Türkiye'de Üretilen Elektrikli Ticari Araç

Fiat Doblò EV – Türkiye'de Üretilen Elektrikli Ticari Araç

Motor Gücü: 60 kW

Menzil: 150 km (21 kWh batarya)

Kullanım Alanı: Ticari taşımacılık, şehir içi nakliye

Üretim Yeri: Bursa – Tofaş Fabrikası

Fiat Doblò EV, Türkiye'de üretilen ilk elektrikli ticari araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Şehir içi taşımacılık ve kurumsal filolar için uygun bir model olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de üretilen elektrikli araçlar

Öte yandan Türkiye, Avrupa pazarına açılacak yerli elektrikli araçlar için üretim merkezi haline geliyor. BYD ve Chery, Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanırken Togg, Pilotcar ve diğer markalar, Türkiye'yi elektrikli otomobil üretiminde bölgesel bir güç haline getirmeyi hedefliyor.