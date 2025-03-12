Türkiye'de üretilen elektrikli araçlar!
Son dönemde açıklanan taşıt kredisi destekleri ve uygun finansman fırsatları, Türkiye'de üretilen elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Özellikle Togg, Renault, Ford ve diğer markaların Türkiye'de üretilen elektrikli modelleri, hem performans hem de ekonomik avantajları nedeniyle tüketicilerin radarına giriyor. Peki, Türkiye'de hangi elektrikli araçlar üretiliyor? En uygun fiyatlı modeller hangileri? İşte, Türkiye'de üretilen elektrikli araç modelleri ve detaylar…
Son dönemde açıklanan taşıt kredisi destekleri ve cazip finansman fırsatları, Türkiye'de üretilen elektrikli araçlara olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Sıfır emisyonlu ve çevre dostu araçlara geçiş süreci hızlanırken, yerli üretim elektrikli otomobiller, sundukları teknolojik yenilikler ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Türkiye'de hangi elektrikli araçlar üretiliyor? Türkiye'de üretilen elektrikli araçların hangi modeller en çok tercih ediliyor, uygun fiyatlı seçenekler neler? İşte, Türkiye'de üretilen elektrikli araç modelleri, fiyat avantajları ve detaylar…
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ!
Türkiye, elektrikli araç üretimi konusunda hızla gelişen ülkeler arasında yer alıyor. Togg, Fiat, Pilotcar gibi markalar, yerli üretim elektrikli araçlarla pazardaki yerini alırken, Türkiye'de üretilen modeller büyük ilgi görüyor. İşte, Türkiye'de üretilen elektrikli araç modellerinin güncel listesi ve detayları…
Togg T10X – Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli SUV Modeli
- Motor Gücü: 160 kW (218 hp) – RWD / 320 kW (430 hp) – AWD
- 0-100 km/s: 7.6 saniye (RWD) – 4.8 saniye (AWD)
- Menzil: 314 km – 523 km (Batarya seçeneğine göre)
- İç Tasarım: 12 inç dijital gösterge, 29 inç dokunmatik ekran
- Üretim Yeri: Gemlik, Bursa
Togg T10X, Türkiye'nin ilk yerli ve tamamen elektrikli SUV modeli olarak büyük ilgi görüyor. Togg fabrikasında üretilen bu model, şarj süresi ve teknolojik donanımıyla rakiplerine meydan okuyor.
Pilotcar P-1000 – Yerli Üretim Elektrikli Mini Kamyonet
- Motor Gücü: 111 hp, 220 Nm tork
- Menzil: 210 km (30 kWh batarya)
- Kullanım Alanı: Lojistik, kargo taşımacılığı
- Üretim Yeri: Bursa
Pilotcar P-1000, yerli üretim elektrikli ticari araçlar arasında önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle kargo ve lojistik sektöründe aktif olarak kullanılan bu araç, şirketlerin filo yatırımlarında önemli bir alternatif sunuyor.
Fiat Doblò EV – Türkiye'de Üretilen Elektrikli Ticari Araç
- Motor Gücü: 60 kW
- Menzil: 150 km (21 kWh batarya)
- Kullanım Alanı: Ticari taşımacılık, şehir içi nakliye
- Üretim Yeri: Bursa – Tofaş Fabrikası
Fiat Doblò EV, Türkiye'de üretilen ilk elektrikli ticari araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Şehir içi taşımacılık ve kurumsal filolar için uygun bir model olarak öne çıkıyor.
Öte yandan Türkiye, Avrupa pazarına açılacak yerli elektrikli araçlar için üretim merkezi haline geliyor. BYD ve Chery, Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanırken Togg, Pilotcar ve diğer markalar, Türkiye'yi elektrikli otomobil üretiminde bölgesel bir güç haline getirmeyi hedefliyor.