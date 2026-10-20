Fransa’da protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi! Yaktıkları sokaklarda marşmelov kızarttılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fransa’da hayat pahalılığına tepki ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolar, ülkenin birçok kentinde şiddet olaylarına dönüştü. Paris, Marsilya, Lyon ve Bordeaux başta olmak üzere farklı şehirlerde polisle göstericiler karşı karşıya gelirken araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı ve kamu binaları zarar gördü. Limoges kentindeki tarihi belediye binası da çıkan yangında ağır hasar aldı.

SOKAKLARI ATEŞE VERDİLER

17 Ekim’de ülke genelinde düzenlenen gösterilerde yüz binlerce kişi sokaklara çıktı. Hayat pahalılığı ve eğitim sistemine yönelik tepkilerin öne çıktığı eylemlerde, barışçıl yürüyüşlerin yanı sıra şiddet olayları da yaşandı. Bazı gruplar polisle çatışırken sokaklarda barikatlar kuruldu, çöp konteynerleri ve bisikletler ateşe verildi. Güvenlik güçleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

YANAN SOKAKLARDA MARŞMELOV KIZARTIP YEDİLER

Protestolar sırasında kaydedilen görüntülerden biri ise eylemcilerin yaktıkları ateşin üzerinde marşmelov kızartıp yemesi oldu. Sokakların alevlere teslim olduğu, dumanların yükseldiği görüntüler eşliğinde yaşanan bu anlar, sosyal medyada dikkat çekti.

BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şiddet olaylarının ardından Fransa genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Associated Press'in 20 Ekim tarihli haberine göre, hafta sonundaki olaylarla bağlantılı olarak ülke genelinde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Bazı kentlerde gece sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, yetkililer yeni olayların önüne geçmek için denetimleri artırdı.

İlgili Haberler