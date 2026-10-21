Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı

ABD ile Meksika sınırında ortaya çıktığı öne sürülen gizemli bir yaratık, bölgede büyük merak uyandırdı. Çiftlik hayvanlarını öldürdüğü ve kaçırdığı iddia edilen beyaz renkli, uzun kuyruklu canlı, bölgeye yerleştirilen kameralar tarafından görüntülendi. UFO araştırmacısı Jaime Maussan, yaratığın bilinen hiçbir hayvan türüne benzemediğini savunurken, başka bir boyuttan gelmiş olabileceğini ileri sürdü. Ancak yetkililer, bölgede böyle bir yaratığın saldırılarına ilişkin herhangi bir resmi ihbar bulunmadığını açıkladı.

ÇİFTLİK HAYVANLARI ORTADAN KAYBOLMAYA BAŞLADIĞI İDDİASI

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, ABD sınırındaki Rio Grande Nehri boyunca uzanan Juárez Vadisi'nde yaşandığı öne sürülen olaylar, bölge sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.

UFO araştırmacısı Jaime Maussan, bölgede tavukların, horozların ve tavşanların gizemli bir canlı tarafından kaçırılarak öldürüldüğüne ilişkin tanık ifadeleri topladığını açıkladı.

Maussan'ın anlatımına göre araştırmalar, kimliği açıklanmayan bir çocuğun söz konusu yaratığın bir tavuğu başından yakalayıp ağaca tırmandığını gördüğünü söylemesi üzerine başladı.

GİZLİ KAMERALARLA GÖRÜNTÜLEDİLER

İddiaları araştırmak üzere bölgeye giden ekip, çeşitli noktalara hareket sensörlü kameralar yerleştirdi. 17 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, beyaz renkli, uzun kuyruklu ve iri uzuvlara sahip bir hayvanın hareket ettiği görüldü.

Maussan ile çalışan dört araştırma görevlisi, yaratığın büyük bir tuğla duvara tırmandığı görüntülerden hareketle boyutlarını hesapladıklarını açıkladı. Araştırmacılara göre canlının başından kuyruğunun ucuna kadar toplam uzunluğu yaklaşık 1,8 metreyi buluyor. Kuyruğunun ise yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.

"BİLDİĞİMİZ HİÇBİR HAYVANA BENZEMİYOR"

Araştırma ekibi, görüntülerdeki canlının fare, rakun, tavşan veya bölgede yaygın olarak görülen diğer memelilere benzemediğini savundu. İncelemeye katıldığı belirtilen hayvan uzmanlarının da canlıyı bilinen türlerden biri olarak tanımlayamadığı, ancak mutasyona uğramış bir hayvan olabileceği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı. Maussan, yaratığın oldukça çevik ve zeki olduğunu, hatta iki ayağı üzerinde yürüyebildiğini ileri sürdü. Ancak paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında canlının iki ayağı üzerinde yürüdüğü herhangi bir anın bulunmadığı belirtildi.

"BAŞKA BİR BOYUTTAN GELMİŞ OLABİLİR"

Gizemli canlıya ilişkin en dikkat çekici açıklama ise Jaime Maussan'dan geldi. Yaratığın mutlaka uzaydan gelmiş olması gerekmediğini söyleyen Maussan, farklı bir boyuttan Dünya'ya geçmiş olabileceğini öne sürdü.

Maussan, Meksika basınına yaptığı açıklamada, "Neden orada ortaya çıktı? Bu bir gizem. Boyutlar arası varlıklar mı? Başka varlıklarla birlikte mi geldiler? Uzay gemileriyle mi geldiler?" ifadelerini kullandı.

Canlının insanlara saldırdığını düşünmediğini belirten araştırmacı, "Bu bir yırtıcı. Dünya dışı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey. Zekası ve çevikliği gerçekten ürkütücü" dedi.

BAZI AİLELERİN EVLERİNİ TERK ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Maussan, bölgede yaşayan bazı kişilerin gizemli yaratıktan korktukları için evlerini terk ettiğini de ileri sürdü. Ancak bu iddia yerel makamlar tarafından doğrulanmadı. Juárez Sivil Koruma yetkilileri, bölgede ölümcül bir yaratık görüldüğüne veya çiftlik hayvanlarının kaçırıldığına ilişkin kendilerine herhangi bir ihbar ulaşmadığını açıkladı.

ABD tarafında, Teksas'taki polis yetkilileri de 5 Ekim'de ortaya atılan ilk iddialardan bu yana olağan dışı karşılaşma ya da çiftlik hayvanlarının öldürülmesiyle ilgili herhangi bir resmi bildirim almadıklarını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE UZAYLI İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gizemli yaratığı araştıran Jaime Maussan, geçmişte de dünya dışı yaşamla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Maussan, 2023 yılında Meksika Kongresi'nde Peru'da bulunduğunu söylediği iki mumyayı sergileyerek bunların insan dışı varlıklara ait olduğunu savunmuştu.

Ancak adli tıp uzmanlarının incelemelerinde, uzaylı mumyası olarak tanıtılan nesnelerin insan ve hayvan kemikleri, yapıştırıcı ve kağıt kullanılarak oluşturulmuş yapay figürler olduğu sonucuna ulaşılmıştı.

DAHA ÖNCEKİ GİZEMLİ YARATIK DA SAHTE ÇIKMIŞTI

Maussan'ın 2007 yılında araştırdığı ve "El Ser de Metepec" adıyla tanınan bir başka gizemli yaratık vakası da sonradan farklı bir boyut kazanmıştı. Meksika yakınlarında bir çiftçinin fare kapanında yakalandığı öne sürülen tüysüz canlının uzaylı olabileceği iddia edilmişti. Ancak daha sonra söz konusu canlının, yerel bir tahnitçi tarafından değiştirilmiş bir sincap maymunu olduğu ortaya çıkmıştı.

GİZEMLİ CANLININ NE OLDUĞU BELİRSİZ

ABD makamları, bugüne kadar dünya dışı yaşamın varlığını kanıtlayan doğrulanmış fiziksel bir delil bulunmadığını belirtiyor. Juárez Vadisi'nde görüntülendiği öne sürülen canlının türü de henüz bağımsız uzmanlar tarafından kesin olarak belirlenmiş değil.

Görüntülerdeki hayvanın gerçekten bilinmeyen bir tür olduğuna ya da başka bir boyuttan geldiğine ilişkin bilimsel kanıt bulunmazken, kameraya yansıyan görüntüler tartışılmaya devam ediyor.