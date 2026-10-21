Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları dondurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında 31 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı. Diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik fon soruşturmasında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı.
- Soruşturma kapsamında Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin tüm mal varlıkları donduruldu.
- IEYHO, VSNMD, ODINE ve TRHOL hisselerine ilişkin işlemler incelenirken, 31 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararından 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi.
ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ ARANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı verildi. Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.
AİLENİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi de Altınbaş ailesinin mal varlıklarına yönelik alınan karar oldu.
Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ailenin diğer fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.
BORSADAKİ 4 ŞİRKETİN HİSSELERİ İNCELENDİ
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şirketin paylarına ilişkin işlemler mercek altına alındı.
İncelemeye konu şirketler şöyle:
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)
SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda söz konusu şirketlerin hisselerine ilişkin iddialar değerlendirildi.
31 ŞÜPHELİDEN 26'SI GÖZALTINDA
Yapılan incelemelerin ardından 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürerken, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.