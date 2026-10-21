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Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

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Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi
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Oyuncu Zeynep Çamcı, ilk bebeğini kucağına aldı. Yönetmen Serhat Bayram ile evli olan genç oyuncu oğluna Can adını verdi.

Oyuncu Zeynep Çamcı’dan müjdeli haber geldi. Yönetmen Serhat Bayram ile 2015 yılında evlenen Çamcı, ilk kez anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren oyuncu, oğluna Can adını verdi.

MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 39 yaşındaki oyuncu, bebeğiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çamcı, gönderisine “Hoş geldin Can’om” notunu ekledi.

Çamcı ve Bayram, 15 Ekim’de dünyaya gelen oğullarıyla ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

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