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Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

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Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri karşı karşıya geldi. Liverpool, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 4-3 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 kazandı.

7 GOLLÜ DEV RANDEVUDA GÜLEN TARAF LIVERPOOL

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 65. dakikalarda Alexis Mac Allister, 45+2. dakikada Ronald Araujo ve 68. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Villarreal'in golleri 4. dakikada Georges Mikautadze, 29. dakikada Sergi Cardona ve 87. dakikada Tanitoluwa Oluwaseyi'den geldi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte 3'te 3 yapan Liverpool, puanını 9'a yükseltti. Villarreal ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

8 0 olur bjk altina kalmqyiz biz kimseyi darda birakmayiz toparlariz gs dara dusunce biz yenilip toparlariz bjk yide biz toparlariz 9 0 yenilip

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