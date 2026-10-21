Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar

İstanbul Fatih'te yolcu alma meselesi nedeniyle tartıştıkları öne sürülen iki taksici, sokak ortasında birbirine girdi. Sözlü tartışmanın kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştüğü olayda çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Fatih ilçesine bağlı Çemberlitaş'ta meydana geldi. İddiaya göre iki taksici arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesi üzerine sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Taksilerden birinin kapısının açık kaldığı sırada yaşanan kavgaya çevredeki vatandaşlar ve esnaf müdahale etti. Tarafları ayırmak için çaba gösterenlerin yanı sıra olay anını izleyen bir kişinin de “İlki o vurdu” diye bağırdığı duyuldu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taksiciler güçlükle ayrılırken, sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.