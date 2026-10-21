Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar Haber Videosunu İzle
Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un en turistik noktalarından biri olan Çemberlitaş’ta iki taksici arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öfkeli taksicileri çevredekiler ayırmaya çalıştı.

İstanbul Fatih'te yolcu alma meselesi nedeniyle tartıştıkları öne sürülen iki taksici, sokak ortasında birbirine girdi. Sözlü tartışmanın kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştüğü olayda çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Fatih ilçesine bağlı Çemberlitaş'ta meydana geldi. İddiaya göre iki taksici arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesi üzerine sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Taksilerden birinin kapısının açık kaldığı sırada yaşanan kavgaya çevredeki vatandaşlar ve esnaf müdahale etti. Tarafları ayırmak için çaba gösterenlerin yanı sıra olay anını izleyen bir kişinin de “İlki o vurdu” diye bağırdığı duyuldu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taksiciler güçlükle ayrılırken, sokak ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Zincir marketlerin '1 alana 1 bedava' oyunu deşifre oldu

Zincir marketlerin büyük oyunu deşifre oldu
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Taksicilerin dolmuş şoförlerinin yüzde 90ı böyle. Tag medeniyetini bunun için istemiyorlar. Maganda ve kıro olmak DNA karında var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Eşi işe gittikten sonra korkunç halde bulundu
FIFA’dan Kayserispor’a 2 yeni transfer yasağı

Türk futbolunun efsane kulübüne 2 yeni transfer yasağı daha
Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak

Trump'tan tüm kıtaya sert uyarı: Ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak
Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından çıkanlar şaşkına çevirdi
Avukat Afşin Hatipoğlu'na 'Daltonlar' tehdidi! Canlı yayındayken aranıp 5 milyon lira istendi

Canlı yayındayken aradılar! Afşin Hatipoğlu'na 5 milyonluk tehdit
Aliye dizisinin küçük Arda’sı büyüdü! Şimdiki mesleği şaşırttı

Aliye dizisinin küçük Arda’sı büyüdü! Şimdiki mesleği şaşırttı
Alüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Fabrikada facia: İşçilerden durumu ağır olan var