Kahvehanede rastgele açılan ateş veterineri hayattan kopardı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde husumetli olduğu kişinin kahvehanesine av tüfeğiyle gelen bir şahsın rastgele ateş açması sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki veteriner hekim İbrahim Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nde görev yapan Aktaş'ın ailesini ziyaret etmek için memleketine geldiği öğrenildi.

HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİNİN KAHVEHANESİNİ BASTI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Hüseyin Ş., aralarında husumet bulunan F.Ş.'ye ait kahvehaneye av tüfeğiyle geldi.

İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Hasan Hüseyin Ş., yanında getirdiği tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan veteriner hekim İbrahim Aktaş ile Musa Yaşar'a isabet etti.

33 YAŞINDAKİ VETERİNER HEKİM KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kocaeli'ndeki bir hayvan hastanesinde görev yapan 33 yaşındaki İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan Musa Yaşar ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KAÇARKEN GİRDİĞİ İŞ YERİNDE YAKALANDI

Saldırının ardından kahvehaneden kaçan Hasan Hüseyin Ş., kaçışı sırasında rastgele girdiği bir iş yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

AİLESİNİ GÖRMEYE GELMİŞTİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kocaeli'nde çalışan İbrahim Aktaş'ın izin alarak ailesini ziyaret etmek üzere memleketi Akşehir'e geldiği ortaya çıktı.

Aktaş'ın cenazesi bugün Hasan Paşa İmaret Camisi önüne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 33 yaşındaki veteriner hekim, Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı