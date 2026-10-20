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Paris'te restoran sahibinin göstericilere biber gazlı müdahalesi ters tepti

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Paris'te restoran sahibinin göstericilere biber gazlı müdahalesi ters tepti Haber Videosunu İzle
Paris'te restoran sahibinin göstericilere biber gazlı müdahalesi ters tepti
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Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden protestolar sırasında bir restoran sahibi, işletmesinin önünde toplanan göstericileri balkonundan biber gazı sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. Buna öfkelenen protestocular, restoran sahibini ve oğlunu taş yağmuruna tuttu. Bazı göstericilerin saldırı sırasında kahkahalar attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fransa'da devam eden gösteriler sırasında Paris'te bir restoranın önünde yaşanan olay dikkat çekti. İşletmesinin önünde toplanan protestocuları uzaklaştırmak isteyen restoran sahibi, balkondan biber gazıyla müdahale edince göstericilerin hedefi oldu.

BİBER GAZLI MÜDAHALE TERS TEPTİ

Restoran sahibi, işletmesinin önündeki protestocuları dağıtmak amacıyla üst kattaki balkondan biber gazı sıktı. Ancak müdahale kalabalığı uzaklaştırmaya yetmedi. Biber gazına tepki gösteren protestocular, restoran sahibine ve oğluna taş ve çeşitli cisimler fırlatarak karşılık verdi.

O ANLAR KAMERADA: KAHKAHALAR ATTILAR

Saldırı sırasında restoran sahibi ve oğlu içeriye çekilmek zorunda kalırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bazı göstericilerin saldırı sırasında kahkahalar attığı da duyuldu.

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