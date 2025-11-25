Haberler

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var
Güncelleme:
Kağıthane'de eski eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle bindikleri takside başından silahla vurarak öldüren Enis S'nin ifadesi ortaya çıktı. Enis S'nin olay günü takside eski eşinin kendisini telefondan fotoğraf gösterdiğini, bunun üzerine sinir krizi geçirdiğini, olanları hatırlamadığını ve yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

  • Enis S., eski eşi Nuran Şimşek'i İstanbul Kağıthane'de bir takside başından ve çenesinden ateş ederek öldürdü.
  • Enis S., olaydan sonra silahıyla gözaltına alındı ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
  • Enis S., ifadesinde Nuran Şimşek'in mesajlarına cevap vermemesi nedeniyle kıskançlık krizi geçirdiğini ve olay anını hatırlamadığını belirtti.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri durdurulamıyor. İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde dün saat 09.00 sıralarında vahşet yaşandı. İddiaya göre; Enis S. (45) isimli şahıs, bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden aldı.

ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Enis S. daha sonra kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye de silahını doğrulttu.

Nuran Şimşek'i katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

YERDE YATARKEN ÇENESİNDEN DE VURDU

Eski eşi Enis S. tarafından başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerini yaptıkları, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nuran Şimşek'i katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

"SONUCUNUN ÖLÜM OLMASI MI LAZIMDI?"

Olayla ilgili konuşan Nuran Şimşek'in komşusu Selver Korkmaz, "Bu ikinci evliliği. Annesiyle yaşıyor. Kızı ilk eşinden. Dördüncü katta. İyi bir insan, öyle bir şeyliği yok. Öldürmüş dediler, inanamadık. Biz de şoka girdik. Üzücü bir olay. Hani bu genç yaşta olur mu ya, değer mi yani. Üzüldük. Sonucunun ölüm olması mı lazımdı" dedi.

Nuran Şimşek'i katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

KATİL ZANLISI ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan katil zanlısı Enis S. hakkında adli işlem başlatılarak şüphelinin ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen Enis S. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİ"

Enis S. ifadesinde, Nuran Şimşek ile 2017 yılında evlendiklerini, 2018 yılında ise kendi kızıyla Şimşek'in arasında tartışma çıkmasından dolayı ayrıldıklarını söyledi.

Boşandıktan sonra Nuran Şimşek ile zaman zaman görüştüklerini belirten Enis S., olaydan 25 gün önce Şimşek'in kendisini telefonla aradığını, halini hatırını sorduğunu ve tekrar görüşmeye başladıklarını ifade etti. Bu süre içerisinde yakınlaştıklarını söyleyen Enis S. olaydan 2-3 gün önce Şimşek'e mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj attığını, Nuran Şimşek'in mesajları görmesine rağmen kendisine cevap vermediğini ve hayatında başka biri olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu nedenle kıskançlık krizine girdiğini belirten Enis S. mesajlarına cevap vermemeye devam etmesi üzerine olaydan 1 günce önce Nuran Şimşek'i telefonla aradığını, tartıştıklarını ve Şimşek'in kendisine 'Bana hesap mı soruyorsun' diyerek çıkıştığını ifade etti.

Nuran Şimşek'i katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

"SENİ SEVİYORUM" DEYİP SARILMIŞ

İfadesinin devamında Enis S., olay günü sabah saatlerinde işe gidiş saatini bildiği Nuran Şimşek'in evinin önüne gelip beklemeye başladığını söyledi. Bu sırada binadan çıkan Şimşek'i gören Enis S.'nin kendisine sarılarak 'Seni seviyorum, bana neden böyle yapıyorsun cevap vermiyorsun' dediği öğrenildi. Nuran Şimşek'in ise kendisine 'Komşular görüyor ayıp oluyor' dediğini, bunun üzerine Şimşek ve Enis S.'nin binanın önüne gelen taksiye bindiklerini söylediği de öğrenildi.

Nuran Şimşek'i katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

"HATIRLAMIYORUM, YAPMIŞ OLABİLİRİM"

Takside bulundukları sırada Nuran Şimşek'in Enis S.'ye cep telefonundan bir fotoğraf göstermesi üzerine Enis S.'nin sinir krizi geçirdiği ve yanında getirdiği silahı çıkarttığı, bunu gören taksicinin Nuran Şimşek'i korumaya çalıştığı öğrenildi. Enis S.'nin taksiciye 'Beykoz'a sür' demesi üzerine Şimşek'in taksiciye 'Hayır sağa çek' dediği ve araçtan inmek istediği bilgisine ulaşıldı. Taksiciyle arasında tartışma çıktığını belirten Enis S., bu andan itibaren olanları hatırlamadığını ve olayı gerçekleştirmiş olabileceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

