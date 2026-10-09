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Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

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Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu Haber Videosunu İzle
Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu
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Ukrayna'nın Harkiv kentinde askerlik görevlisi, tartışmaya müdahale eden 74 yaşındaki kadını sertçe iterek yere düşürdü. Köprücük ve kalça kemiği kırılan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, görevlilerin yardım etmeden olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından polis soruşturma başlattı.

  • Ukrayna'nın Harkiv kentinde askerlik işlemlerinden sorumlu bir görevli, tartışmaya müdahale etmek isteyen 74 yaşındaki kadını sert şekilde iterek yere düşürdü.
  • Düşme sonucu kadının köprücük kemiği ve kalça kemiğinde kırıklar oluştu, hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
  • Olayın ardından Ukrayna polisi ceza soruşturması başlattı.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde askerlik işlemlerinden sorumlu bir görevlinin 74 yaşındaki kadını sert şekilde iterek yere düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Askerlik görevlileriyle siviller arasında çıkan tartışmaya müdahale etmek isteyen yaşlı kadının köprücük kemiği ve kalça kemiğinde kırıklar oluştuğu bildirildi. Olayın ardından Ukrayna polisi soruşturma başlattı.

YAŞLI KADINI SERT ŞEKİLDE İTTİ

Olay, Harkiv kentinin HTZ bölgesinde meydana geldi. Ukrayna'nın askerlik ve seferberlik işlemlerinden sorumlu Bölgesel Askerlik ve Sosyal Destek Merkezi (TCK) personeli ile siviller arasında tartışma çıktı. Görüntülerde, üniformalı görevlilerin bir erkeği alıkoymaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlarla arbede yaşandığı görüldü.

Tartışmaya müdahale etmek isteyen yaşlı kadın, üniformalı bir görevli tarafından sert şekilde itildi. Dengesini kaybeden kadın kaldırıma düşerek yerde hareketsiz kaldı.

KÖPRÜCÜK VE KALÇA KEMİĞİ KIRILDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, 74 yaşındaki kadının düşme sonucunda köprücük kemiği ve kalça kemiğinde kırıklar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, görevlilerin yaralanan kadına ilk yardımda bulunmadığını ve ambulans çağırmadan araçlarına binerek olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.

ASKERLİK MERKEZİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin ardından Harkiv Bölgesel Askerlik ve Sosyal Destek Merkezi olayla ilgili açıklama yaptı. Kurumun açıklamasına göre, askerlik işlemleri sırasında görevli personele bir erkek tarafından saldırıda bulunuldu. Daha sonra yaşlı kadının da tartışmaya müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, görevlinin kendisini korumak amacıyla kadını ittiği, kadının ise düşerek yaralandığı savunuldu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Ukrayna polisi tarafından ceza soruşturması başlatıldı. Harkiv Bölgesel Askerlik ve Sosyal Destek Merkezi yönetimi de olayın bütün yönleriyle incelendiğini, soruşturmayı yürüten yetkililere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanacağını açıkladı. Kadının yaralanmasına neden olan müdahalenin hukuka uygun olup olmadığı soruşturma sonucunda belirlenecek.

Kaynak: Haberler.com
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