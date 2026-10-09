Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 8 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Erol Afsin'in başrollerini paylaştığı "Soy" ile korku türündeki "Diğer Anne" yer alıyor.
- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek.
- "Soy" filmi Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Erol Afsin'in başrollerini paylaştığı korku türünde bir yapım.
- "Diğer Anne" filmi Jessica Chastain, Jay Duplass ve Arabella Olivia Clark'ın oynadığı, Rob Savage'in yönettiği korku türünde bir yapım.
Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 8 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Erol Afsin'in başrollerini paylaştığı "Soy" ile korku türündeki "Diğer Anne" yer alıyor.
Bu hafta vizyona girecek filmler şunlar:
Soy
Film, ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can ve arkadaşlarının, kadim bir lanetin hedefi haline gelmesini anlatıyor.
Tür:
KorkuOyuncular:
Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Erol AfsinYönetmen:
Maxime Alexandre
Diğer Anne
Sekiz yaşındaki Bela, anne ve babasının evliliğinde yaşanan sorunların gölgesinde büyürken odasında annesine şaşırtıcı derecede benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşır. "Other Mommy" adını verdiği bu esrarengiz figürü başlangıçta yalnızca Bela görebilmektedir. Zaman geçtikçe "Other Mommy"nin etkisi Bela'nın odasının sınırlarını aşarak tüm eve yayılır. Açıklanamayan olaylar artarken aile içindeki gerilim de büyür ve başlangıçta hayal ürünü olduğu düşünülen varlığın çok daha karanlık bir amacı olduğu ortaya çıkmaya başlar.Tür:
KorkuYönetmen:
Rob SavageOyuncular:
Jessica Chastain, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark
Medeni Haller
Film, evliliğe mesafeli başarılı bir boşanma avukatının, platonik aşkı olan yakın arkadaşının evlilik kararıyla sarsılıp hayat dolu bir nikah memuruyla tanışması sonucu, kendi duygusal duvarları ve sevilme arzusuyla yüzleşmesini konu ediniyor.Tür:
Romantik KomediYönetmen:
Selçuk AydemirOyuncular:
Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik
7 Günahın Laneti
Film, suç dolu geçmişinden kaçan zengin bir adamın, maskeli gizemli biri tarafından kapatıldığı mahzende günahlarının bedelini yedi farklı işkenceyle ödemeye zorlandığı doğaüstü ve psikolojik kabusu anlatıyor.Tür:
Korku
Yönetmen:
Celal DemirtaşOyuncular:
Çağatay Telli, Hakan Gökçe
Sonsuz
Yeni mezun bir grup arkadaş yolları ayrılmadan önce, birlikte son bir gece geçirmek isterler. Gece atıştıracak bir şeyler almak için yola çıktıklarında yaptıkları yanlış bir dönüş, onları görünürde sıradan ancak bir türlü sonuna ulaşamadıkları iki şeritli ıssız bir yola sürükler.Tür:
KorkuYönetmen:
Alexander UllomOyuncular:
Mitchell Cole, Akira Jackson, Noah Toth
Ateş
Özel Kuvvetler'de görev yapan Binbaşı Ateş'in hayatı, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesiyle altüst olur. Yaşadığı kaybın ardındaki gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Ateş, olayın bağlantılarını araştırdıkça karşısında düşündüğünden çok daha kapsamlı ve tehlikeli bir yapı olduğunu fark eder. Gerçeğe yaklaştığı her adım, Ateş'i hem mesleki hem de kişisel açıdan ağır bedeller ödemek zorunda bırakır.Tür:
Dram
Yönetmen:
Savaş SatışOyuncular:
Bora Cengiz, Savaş Satış, Bahtiyar Engin
Fall
Eşinin ölümünün ardından yaşadığı kaybın etkisinden kurtulamayan Becky, yakın arkadaşı Hunter'ın önerisiyle korkularıyla yüzleşmeye karar verir. Eşinin küllerini bırakmak için 600 metreden yüksek, terk edilmiş bir iletişim kulesine tırmanan ikili, tehlikeli yolculuğun asıl zorluğunun zirveye ulaştıklarında başlayacağından habersizdir.Tür:
GerilimYönetmen:
Scott MannOyuncular:
Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding
Çılgın Hafta Sonu
Film, 3 kadının tükenmişlik hissiyle unutulmaz bir hafta sonuna dönüşecek lüks bir spa tatiline kaçmasını anlatıyor.Tür:
KomediYönetmen:
Jon Lucas, Scott MooreOyuncular:
Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau