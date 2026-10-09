Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur'un 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ailesinden veda mesajları geldi. Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon Uygur da kayınvalidesiyle birlikte çekildikleri aile fotoğrafını yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

"CANIM ANNEM, MEKANIN CENNET OLSUN"

Necla Uygur'un vefatının ardından Burçin Orhon Uygur, ailece çekildikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Kayınvalidesine "Canım annem" diye seslenen Orhon Uygur, paylaşımına "Canım annem, mekanın cennet olsun" notunu düştü.

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Bir süredir hastanede tedavi gören Necla Uygur'un vefatını oğulları Süheyl ve Behzat Uygur duyurdu. 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi olan sanatçı, uzun yıllar tiyatro sahnesinde yer aldı.

Necla Uygur'un cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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