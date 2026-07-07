NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resmi akşam yemeğiyle başladı. Küresel diplomasinin kalbinin attığı zirve, aynı zamanda kadın liderlerin ve lider eşlerinin zarafet yarışına sahne oldu.

Ev sahibi Emine Erdoğan, gece mavisi tonlarında, pelerin detaylı ve asil işlemelerle bezeli geleneksel dokunuşlara sahip şık elbisesiyle konuklarını karşılayarak gecenin zarafet açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşılayan Emine Erdoğan, ev sahipliğindeki şıklığı ve misafirperverliğiyle büyük beğeni topladı.

LİDER EŞLERİ VE KADIN LİDERLERDEN TARZ GEÇİDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninde ve aile fotoğrafında liderler ile eşleri, tercih ettikleri asil kostümlerle adeta şıklık yarışı verdi. Protokolde yer alan isimler arasında zarafetiyle dikkat çekenler şöyle sıralandı:

Fransa First Lady'si Brigitte Macron: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el ele tören alanına gelen Brigitte Macron, listede zarafetiyle en başa yerleşti. Fransız modasının zamansız sadeliğini yansıtan, uzun kollu ve diz altı düz siyah bir elbise tercih eden Macron, tarzını siyah mini el çantası ve asil, net çizgileriyle tamamlayarak büyük beğeni topladı.

Fransa First Lady'si Brigitte Macron

Romanya First Lady'si Mirabela Gradinaru: Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan'a eşlik eden Mirabela Gradinaru, tören alanına canlılık katan isimlerden biri oldu. Yaz zirvesinin enerjisine uygun, pelerin detaylı dökümlü kollara sahip turkuaz mavisi uzun bir elbise tercih eden Gradinaru, dalgalı açık bıraktığı saçları ve gri tonlarındaki şık el çantasıyla gecenin en taze ve dikkat çeken şıklıklarından birini sergiledi.

Romanya First Lady'si Mirabela Gradinaru

Çekya First Lady'si Monika Babišová: Çekya Başbakanı Andrej Babiš'e eşlik eden Monika Babišová, Külliye girişinde büyüleyici bir şıklık sergiledi. Kar beyazı, yere kadar uzanan balık kesim elbisesi ve kollarındaki zarif balon detaylarıyla gecenin en dikkat çekici silüetlerinden birini oluşturan Babišová, şıklığını pırlanta küpeleri ve beyaz el çantasıyla tamamladı.

Çekya First Lady'si Monika Babišová

Polonya First Lady'si Marta Nawrocki: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye eşlik eden Marta Nawrocki, klasik zarafetin simgesi olan kayık yaka, bilek boy düz siyah bir elbise tercih etti. Sade takıları ve zarif el çantasıyla gecenin asil şıklıklarından birine imza attı.

Polonya First Lady'si Marta Nawrocki

Bulgaristan First Lady'si Desislava Radeva: Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e eşlik eden Desislava Radeva, beyaz ve krem tonlarında, yakası asimetrik detaylı ve midi boy zarif bir elbise tercih ederek duru tarzıyla Külliye merdivenlerinde beğeni topladı.

Bulgaristan First Lady'si Desislava Radeva

Belçika Başbakanı'nın Eşi Veerle Hegge: Belçika Başbakanı Bart De Wever ile birlikte Külliye'ye giriş yapan Veerle Hegge, lacivert tonlarındaki kolsuz, dökümlü uzun saten elbisesini zarif bir kolye ve omuz çantasıyla tamamlayarak abartıdan uzak bir şıklık sundu.

Belçika Başbakanı'nın Eşi Veerle Hegge

Finlandiya First Lady'si Suzanne Innes-Stubb: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile birlikte Külliye'ye giriş yapan Suzanne Innes-Stubb, bol paça lacivert saten pantolonunu, asimetrik kesimli ve dökümlü beyaz saten bir bluzla tamamlayarak çabasız ve entelektüel zarafetiyle göz doldurdu.

Finlandiya First Lady'si Suzanne Innes-Stubb

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Zirvenin en dikkat çeken kadın liderlerinden biri olan Frederiksen, saf beyaz renkli, kendinden hafif ışıltılı ve desenli kumaştan üretilmiş asil bir ceket-pantolon takımı ve asil duruşuyla parlak bir şıklık sergiledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: Tercih ettiği zarif siyah ceket-pantolon takımını boynundaki büyük ve ışıltılı gerdanlığıyla tamamlayan İtalya Başbakanı, maskülen ve lüks detayları harmanladığı stiliyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

İtalya Başbakanı Meloni

Kanada First Lady'si Diana Fox Carney: Mürdüm tonlarındaki şık elbisesinin üzerine giydiği kısa, parlak saks mavisi ceketiyle renklerin asil uyumunu yakalayan Carney, sofistike saç modeliyle çabasız bir şıklık sergiledi.

Kanada First Lady'si Diana Fox Carney

Güney Kore First Lady'si Kim Hye-kyung: Siyah eteğinin üzerine giydiği, keskin hatlara sahip canlı kırmızı ceketiyle zarafeti ve modern şıklığı bir arada sundu.

Slovenya First Lady'si Urška Bacovnik Janša: Tercih ettiği uzun, dökümlü siyah elbisesini belindeki özel tasarım gümüş detaylı kemerle hareketlendirerek oldukça zarif bir silüet ortaya koydu.

Slovenya First Lady'si Urška Bacovnik Janša

Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte kameralar karşısına geçen Zelenska, modern ve güçlü duruşunu simgeleyen siyah pantolon-ceket takımıyla minimalist bir şıklık sergiledi.

Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska

Almanya Başbakanı'nın Eşi Charlotte Merz: Canlı turkuaz rengindeki dökümlü elbisesi, zarif dekoltesi ve sade kolyesiyle gecenin en taze ve enerjik şıklıklarından birine imza attı.

Yunanistan First Lady'si Mareva Grabowski-Mitsotakis: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e eşlik eden Mareva Grabowski, Külliye girişinde asil ve çabasız şıklığın en iyi örneklerinden birini sundu. Alt kısmı ince pilili, kolsuz ve sıfır yaka düz siyah uzun bir elbise tercih eden Grabowski, bileğindeki kalın gümüş kelepçe bileziği, doğal bıraktığı dalgalı saçları ve siyah açık ayakkabılarıyla minimalist zarafetini konuşturdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Dantel işlemeli kollara sahip, lacivert ve siyah tonlarında derinlikli, oldukça zarif bir gece elbisesiyle Külliye'de yerini aldı.

Karadağ First Lady'si Milena Tošic Spajic: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'e eşlik eden Milena Tošic Spajic, Külliye girişinde duru ve modern şıklığıyla büyüledi. Krem tonlarında, omuzları tamamen asil bir pelerin zarafetiyle örten, dökümlü ve yere kadar uzanan fütüristik kesimli bir elbise tercih eden Spajic, sıkıca arkada topladığı saçları, gümüş küpeleri ve beyaz şık el çantasıyla gecenin en saf zarafetlerinden birini sundu.

Karadağ First Lady'si Milena Tošic Spajic

Kritik zirvenin ilk gününe damga vuran bu görkemli davet, liderlerin dünya güvenliğini masaya yatırdığı diplomatik temasların yanı sıra, Külliye ev sahipliğinde zarafet dolu estetik karelerin de ortaya çıktığı tarihi bir akşam olarak kayıtlara geçti.