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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı Haber Videosunu İzle
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri için verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Külliye'de kapıda karşılanan Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmek istedi. Emine Erdoğan ise Macron'a izin vermedi. O anlar kameralara yansıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen davette Macron, kendisini kapıda karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

MACRON ELİNİ ÖPMEYE KALKTI, EMİNE ERDOĞAN İZİN VERMEDİ

Karşılama anında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Emine Erdoğan, Macron’un bu girişimine izin vermeyerek geri çevirdi. Yaşanan o dikkat çekici anlar, alandaki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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