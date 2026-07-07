Haberler

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in yeni ekiplerinden, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. 

OKAN ÖZKAN, HULL CITY'DE

Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi. Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı. 

HULL CITY'NİN SPORTİF DİREKTÖRÜ OLDU

Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü

Ağabeyinin ekmek teknesinde katliam yaptı! Çok sayıda ölü
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

Rusya'dan Ankara'da başlayan tarihi zirve için dikkat çeken yorum
Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

Trump Ankara'dayken Özgür Özel'den dikkat çeken Rusya ve Çin mesajı
Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti

Daha 22 yaşındaydı! Genç kızın sonu kahretti
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı
NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak

NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı
Fenerbahçe'ye Greenwood'dan kötü haber

Fenerlilerin korktuğu başına geldi