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Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi

Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi Haber Videosunu İzle
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
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Ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Arjantin ile Mısır arasındaki maçta Messi'nin penaltısını kaçırması için tribünde dikkat dağıtıcı hareketler yaptı. Cristiano Ronaldo hayranı olarak tanınan IShowSpeed'in Messi'nin kaçan penaltısının ardından büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

Ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanını tribünlerden takip etmeye devam ediyor. 

BU KEZ ARJANTİN MAÇINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Sıkı bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu herkesçe bilinen ünlü yayıncının son durağı, Arjantin ile Mısır arasında oynanan kritik mücadele oldu.

MESSI PENALTI KAÇIRSIN DİYE HER ŞEYİ YAPTI

Karşılaşmayı kalenin hemen arkasındaki tribünden izleyen İngiliz yayıncı, Arjantin'in ilk yarıda kazandığı penaltı atışında adeta kendini ortaya koydu. Topun başına Lionel Messi’nin geçmesiyle birlikte hareketlenen IShowSpeed, Arjantinli süper yıldızın odağını bozmak ve penaltıyı kaçırmasını sağlamak için kale arkasında elinden gelen tüm dikkat dağıtıcı hareketleri yaptı.

PENALTI KAÇAR KAÇMAZ SEVİNÇTEN ÇILGINA DÖNDÜ 

Messi'nin penaltı atışından yararlanamaması üzerine tribünde adeta çılgına dönen ünlü yayıncı, kaçan golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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