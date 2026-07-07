Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon tartışma konusu olan Maraton Alt tribününde yer alan E Blok'un yenilendiğini maliyetin yönetim kuruluj üyeleri tarafından karşılandığını duyurdu.

MARATON ALT E BLOK YENİLENDİ

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarımızdan gelen taleple uyumlu olarak; Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde iç saha atmosferini güçlendirmek amacıyla, Maraton Alt E Blok (özel VIP bölüm) için başlatılan yenileme çalışması, 30 günden kısa sürede tamamlanmıştır. Gerçekleşen renovasyon kapsamında mevcut VIP koltuklar sökülerek, tribün yan bloklarla uyumlu hale getirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda 377 adet VIP koltuk kaldırılarak, standart Maraton Alt tribün oturma düzenine dönülmüş ve kapasite yaklaşık 2 katına çıkarak 704 koltuğa ulaşmıştır.

MALİYETİ BAŞKAN YILDIRIM VE YÖNETİM KARŞILADI

Söz konusu yenileme çalışmasının maliyeti Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından karşılanmış olup, kulübümüzün kasasından herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ayrıca gerçekleştirilen fiyat optimizasyonu neticesinde ilgili bloktaki kombine satışını müteakip, tribün gelirlerinde herhangi bir kayıp yaşanmaması sağlanacaktır. Bu sayede kulübümüzün gelirlerinde herhangi bir eksilme olmadan, iç saha atmosferinde olumlu yönde iyileştirme söz konusu olacaktır. Yeni sezonda takımımızı aynı coşku ve inançla destekleyecek tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte nice zaferler yaşamayı diliyoruz" denildi.