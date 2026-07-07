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Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz’da Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın TV100’den canlı yayınlanacağı açıklandı.

Yeni sezonda Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk sınavının yayıncısı belli oldu. 

GORNIK ZABRZE MAÇI TV 100'DE

Sarı-lacivertlilerin Polonya ekibi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacağı kritik mücadele, TV100 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. 21 Temmuz tarihinde oynanacak bu dev karşılaşma, Fenerbahçe’nin gruplara kalma yolundaki en önemli virajlarından biri olacak. Taraftarların ekran başına kilitleneceği müsabakanın başlama saati ve detayları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Öte yandan sarı-lacivertliler Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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