Haberler

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Arjantin'e elendikleri maçın ardından konuştu. Messi'nin kayrıldığını belirten Hossam Hasan, "Çok net bir şekilde Dünya Kupası bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. O yüzden bu maçta adalet yoktu. Messi boşuna sevinmemeli'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır, 2-0 öne geçmesine rağmen Arjantin'e 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Arjantin'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''MESSI'NİN ELENMESİNİ İSTEMİYORLAR''

Messi ve Arjantin'in kayrıldığını ifade eden Hossam Hasan,  "Çok net bir şekilde Dünya Kupası bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. O yüzden bu maçta adalet yoktu. Messi boşuna sevinmemeli.'' sözlerini sarf etti. 

''HİÇBİR MAÇI TAKİP ETMEYECEĞİM''

Uğradıkları haksızlık sonucu Dünya Kupası'nda geride kalan hiçbir maçı takip etmeyeceğini ifade eden deneyimli hoca, "Bugünden itibaren Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı takip etmeyeceğim. Bu, bugün maruz kaldığımız haksızlığa karşı bir protestodur. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlar bu halkın kahramanları.'' sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSERDAR YALCIN:

Sonuna kadar haklı. Mısırlı kardeşlerim sizleri kutluyorum.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ile Kanada arasında STA müzakereleri başlatıldı

Ankara'ya gelir gelmez başladı! O ülkeyle serbest ticaret çok yakın
Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti

Trump'ın müjdeyi verdiği anlarda Erdoğan'ın tepkisi bomba
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi

Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girmiş