Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır, 2-0 öne geçmesine rağmen Arjantin'e 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Arjantin'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''MESSI'NİN ELENMESİNİ İSTEMİYORLAR''

Messi ve Arjantin'in kayrıldığını ifade eden Hossam Hasan, "Çok net bir şekilde Dünya Kupası bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. O yüzden bu maçta adalet yoktu. Messi boşuna sevinmemeli.'' sözlerini sarf etti.

''HİÇBİR MAÇI TAKİP ETMEYECEĞİM''

Uğradıkları haksızlık sonucu Dünya Kupası'nda geride kalan hiçbir maçı takip etmeyeceğini ifade eden deneyimli hoca, "Bugünden itibaren Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı takip etmeyeceğim. Bu, bugün maruz kaldığımız haksızlığa karşı bir protestodur. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlar bu halkın kahramanları.'' sözlerini sarf etti.