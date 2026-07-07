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ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti

ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
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ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için Ankara'dayken, Wasdhington yönetimi İran ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. ABD, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etti.

  • ABD, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin satışına izin veren geçici lisansı iptal etti.
  • 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli bu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyecek.
  • Önceki lisans kapsamındaki mevcut işlemlerin tamamlanması ve tasfiyesi için 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı.

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Bu lisans, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı. Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi.

Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi için ise 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

GEÇİCİ MUAFİYET GETİRİLMİŞTİ

OFAC tarafından geçen ay yayımlanan genel lisans ile İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlanmıştı.

Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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