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Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi Haber Videosunu İzle
Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
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Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi, Türk mutfağının kendine has lezzetleri ile dünya sahnesine çıktı. Liderler onuruna verilen akşam yemeği, adeta bir gastronomi zirvesine dönüştü. Taş fırın pidesi, yanık Denizli yoğurdu, Kayseri mantısı, Urla sakız enginarı ve ağır ateşte pişmiş dana kaburga gibi Anadolu’nun dört bir yanından seçilen eşsiz tatlar, şeflerin modern dokunuşlarıyla sunuldu. Gece, Maraş dondurmalı Sütlü Nuriye ile tatlı bir kapanış yaptı.

Ankara’da gerçekleştirilen kritik NATO Liderler Zirvesi, sadece siyasi ve askeri kararlarıyla değil, dünya liderlerine sunulan gastronomi diplomasisiyle de tarihe geçti. Zirvenin onuruna düzenlenen akşam yemeğinde, Türk mutfağının köklü geçmişini ve zengin coğrafyasını yansıtan özel bir menü ikram edildi. Kültürel mirasın tabaklarda hayat bulduğu gecede, liderler Anadolu’nun dört bir yanından gelen yerel malzemelerle hazırlanmış eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıktı.

GELENEKSEL BAŞLANGIÇLAR VE ANADOLU’NUN SAF LEZZETLERİ

Akşam yemeği, Türk konukseverliğinin sembolü olan taş fırın pidesi ve Türk mutfağının kendine has lezzetleri arasında özel bir yere sahip olan zeytinyağlı sebze sote ile başladı. Masada en dikkat çeken dokunuşlardan biri ise Doğu Anadolu ile Karadeniz’i buluşturan Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı ikilisi oldu. 

Başlangıç menüsü, Ege ve Akdeniz'in taze otlarıyla harmanlanan, isli aromasıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakan yanık Denizli yoğurdu ile taçlandırıldı.

SIRA DIŞI BİR ARA SICAK: KAYSERİ MANTISINA MODERN DOKUNUŞ

Yemeğin ara sıcak bölümünde, Türk mutfak kültürünün dünyaca ünlü hamur işi mirasından Kayseri mantısı başroldeydi. Ancak bu geleneksel lezzet, şeflerin modern ve yaratıcı dokunuşlarıyla ezber bozdu. Mantı, yanık Denizli yoğurdu ve coğrafi işaretli isli Ayaş salçası ile harmanlanarak liderlere sunuldu. Alışılmışın dışındaki bu isli ve yoğun aroma, yabancı devlet başkanlarından tam not aldı.

DENİZDEN VE TOPRAKTAN GELEN ANA YEMEK ŞÖLENİ

Ana yemek seçkisinde hem deniz ürünleri hem de et tutkunları için tam bir gastronomi şöleni sunuldu. Hafif ve asil lezzetiyle deniz levreği ilk seçenek olurken, kırmızı et tercih eden liderlere ağır ateşte saatlerce pişmiş, lokum kıvamında dana kaburga ikram edildi.

YERELLİK VURGUSU

Yemeğe eşlik eden garnitürler ise Türk mutfağının kendine has lezzetleri ve yerellik vurgusunu bir kez daha kanıtladı. Tarama, Urla’nın meşhur sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan üçleme, Ege ve Orta Anadolu’nun sentezini oluşturdu. 

Yanık Trabzon tereyağı ile lezzetlendirilen, köz patlıcan ve nadide kuzugöbeği mantarıyla zenginleştirilen firik pilavı ise gecenin en çok konuşulan tabağı oldu. Firik buğdayının tütsülü aroması, liderlere Anadolu topraklarının derinliğini hissettirdi.

ZİRVENİN TATLI KAPANIŞI: SÜTLÜ NURİYE VE MARAŞ DONDURMASI

Bu tarihi gece, Türk tatlı sanatının en zarif örnekleriyle son buldu. Liderlere, şerbetli tatlıların en hafifi ve fesi olarak bilinen geleneksel Sütlü Nuriye ikram edildi. Bu eşsiz lezzete, dünyaca ünlü Maraş dondurması, modern bir gastronomi tekniğiyle hazırlanan Antep fıstığı köpüğü ve ferahlatıcı bergamot aroması eşlik etti.

Ankara'daki bu zirve, sadece diplomatik ilişkilerin değil, Türk mutfağının bin yıllık kültürünün, yerel üreticinin emeğinin ve modern Türk şeflerinin vizyonunun dünya sahnesine çıktığı unutulmaz bir lezzet diplomasisi olarak kayıtlara geçti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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