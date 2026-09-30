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Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

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Yeraltı dizisinin 2. sezon başlangıç tarihi 7 Ekim olarak açıklandı. Kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer'i dahil eden dizinin yeni fragmanı ise Bozo karakterine fazla ağırlık verildiği gerekçesiyle bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

NOW ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Yeraltı, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon başlangıç tarihi 7 Ekim olarak açıklandı. Yeni sezon öncesi yayımlanan fragman ise beklenen ilgiden çok eleştirilerle karşılandı.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosu da genişliyor. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer yeni bölümlerde hikâyeye dahil olacak.

Yeni karakterlerin diziye katılmasıyla birlikte güç dengelerinin değişmesi ve geçmişten gelen hesaplaşmaların daha da büyümesi bekleniyor.

FRAGMAN BOZO AĞIRLIKLI BULUNDU

İkinci sezondan yayımlanan yeni fragman ise bazı izleyicileri memnun etmedi. Fragmanda Bozo karakterine geniş yer verilmesi, özellikle başrol karakterlerini daha fazla görmek isteyen seyircilerin tepkisini çekti.

Yapılan yorumlarda hikâyenin Bozo etrafında fazla yoğunlaştığı savunulurken, dizinin ana karakterlerinin geri planda kaldığı yönünde eleştiriler dile getirildi.

SENARİSTE ELEŞTİRİLER VAR

Fragmanın ardından bazı izleyiciler senaryonun yönünü sorguladı. Özellikle yeni sezonda aksiyon ve ana karakterler arasındaki ilişkilerin daha fazla öne çıkmasını bekleyen seyirciler, tanıtımın bu beklentiyi karşılamadığını belirtti.

Yeraltı, yeni oyuncuları ve genişleyen hikâyesiyle 7 Ekim'de ikinci sezonuna başlayacak.

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