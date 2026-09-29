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Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

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Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Sudan maçı öncesinde milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suni çim nedeniyle sakatlıktan çekindiği öne sürülen Salah'ın, yeni doğan ve bağışıklık sisteminin zayıf olduğu belirtilen oğlu Leil'i Sudan'da yayıldığı iddia edilen virüsten korumak amacıyla özel izin aldığı öne sürüldü.

  • Muhammed Salah'ın Mısır Milli Takımı kampından ayrılmasının ardında, Sudan'da yayıldığı belirtilen bir virüsten bağışıklık sistemi zayıf olan yeni doğan oğlu Leil'i koruma amacıyla özel izin aldığı iddia edildi.
  • Salah'ın suni çim zeminde sakatlanma endişesiyle kadrodan affını istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.
  • Salah, eylül ayının başında üçüncü kez baba oldu; iki kızının adları Mekka ve Kayan, yeni doğan oğlunun adı ise Leil.

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın Mısır Milli Takımı kampından ayrılmasının perde arkasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Sudan karşılaşmasında forma giymeyecek olan 34 yaşındaki futbolcunun, suni çim zeminde sakatlanma endişesi nedeniyle kadrodan affını istediği ileri sürülmüştü.

Mısırlı gazeteci Muhammed Shabana ise katıldığı canlı yayında bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savunarak farklı bir gerekçe ortaya attı.

"SUNİ ÇİM KORKUSU TAMAMEN YALAN"

Salah'ın suni çimde oynamaktan çekindiği için milli takım kampından ayrıldığı yönündeki iddialara karşı çıkan Shabana, “Suni çim korkusu tamamen bir yalandır, FIFA zaten bu sahalara onay vermektedir” ifadelerini kullandı.

"OĞLUNU VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN İZİN ALDI"

Shabana'ya göre Salah'ın özel izin talebinin arkasında ailesiyle ilgili bir neden bulunuyor. Mısırlı gazeteci, Sudan'da yayıldığını belirttiği bir virüse dikkat çekerek Salah'ın yeni doğan oğlunu korumak istediğini öne sürdü. Shabana, “Muhammed Salah, bağışıklık sistemi zayıf olan küçük oğlu Leil'i bu virüsten korumak ve onunla vakit geçirmek için özel izin aldı” dedi. Böylece Salah'ın milli takım kampından ayrılmasının sakatlık endişesiyle değil, ailesiyle ilgili bir durum nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

SALAH'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

İki kız çocuğu bulunan Salah, eylül ayının başında üçüncü kez baba oldu. Mısırlı yıldızın dünyaya gelen oğluna Leil adı verilirken, kızlarının isimleri Mekka ve Kayan.

AİLESİNİ TRABZON'A GETİRMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor'a transferinin ardından bir süre ailesinden ayrı kalan Salah'ın önümüzdeki dönemde ailesini de Trabzon'a getirmesi bekleniyor. Mısırlı futbolcunun ailesiyle yaşayacağı villadaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ailesinin Trabzon'a gelmesinin planlandığı belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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