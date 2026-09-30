Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

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Yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri, özel hayatında dikkat çeken bir karar aldı. Bir süre dijital dünyadan uzak kalmayı tercih eden ünlü oyuncu, kullandığı sosyal medya hesaplarını kapattı.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

Kariyerinin yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da takip edilen Vuslateri, sosyal medya detoksuna başladı. Oyuncu, bu kararı kapsamında hesaplarını kullanıma kapatarak bir süre paylaşımlarına ara verdi.

YENİ DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNDÜ

Vuslateri'nin kararı, yeni dizisiyle yeniden televizyon ekranlarında olduğu bir döneme denk geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan ne kadar süre uzak kalacağı ise şimdilik bilinmiyor.