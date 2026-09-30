Haberler

Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri, hayatında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Sosyal medya detoksu yapmaya karar veren ünlü oyuncu, hesaplarını kapatarak dijital dünyaya bir süre ara verdi.

Yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri, özel hayatında dikkat çeken bir karar aldı. Bir süre dijital dünyadan uzak kalmayı tercih eden ünlü oyuncu, kullandığı sosyal medya hesaplarını kapattı.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

Kariyerinin yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da takip edilen Vuslateri, sosyal medya detoksuna başladı. Oyuncu, bu kararı kapsamında hesaplarını kullanıma kapatarak bir süre paylaşımlarına ara verdi.

YENİ DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNDÜ

Vuslateri'nin kararı, yeni dizisiyle yeniden televizyon ekranlarında olduğu bir döneme denk geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan ne kadar süre uzak kalacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu

Kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını

Tam da iş üstündeyken yakalandı! Sonucu hayatı boyunca unutamayacak
Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu

Fon soruşturmasında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu
Sabancı ailesine Amerikalı gelin geliyor! Suzan Sabancı düğün tarihini açıkladı

Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor
Küçükçekmece'de aydınlatma direğinin yanında akıma kapılan köpek öldü! Kurtarmaya çalışan sahibi de çarpıldı

Aydınlatma direği ölüm saçtı! Köpeğine dokunan genç de çarpıldı
Doğurganlık oranlarının düştüğü ülkede hükümet flört uygulaması başlattı: İlk hedef memurlar

Devlet eliyle çöpçatanlık! Hükümet bekar memurlar için düğmeye bastı
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Futbol aleminin konuştuğu komplo teorisi
Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor

ABD resmen düğmeye bastı! Komşuda yıllar sonra bir ilk yaşanacak