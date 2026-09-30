Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Galatasaray'daki dört sezonluk macerasının ardından sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, henüz yeni bir takımla anlaşmadı. Kariyerine nerede devam edeceği merak edilen 33 yaşındaki golcü, yaptığı paylaşımla mevcut durumuna ilişkin mesaj verdi.

Bireysel antrenmanlarından görüntüler paylaşan Icardi, kulüpsüz olmasının kendisi açısından bir başarısızlık veya endişe kaynağı olmadığını vurguladı.

"ÖZGÜRCE SEÇİM YAPABİLMEK DİYORUM"

Arjantinli yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar; ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum. Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim."

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda 77 kez fileleri havalandırırken 25 de asist yaptı.