Haberler

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara kış olarak bilinen zemheri soğukları yurt genelinde etkili oldu. Çok sayıda kent merkezi karla kaplanırken, onlarca köy yolu kapandı.

Sinop'ta kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Erfelek ve merkez ilçede 34 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Türkeli ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yokSinop

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Her iki güzergahta ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Polis ve jandarma ekipleri de yol güzergahları üzerinde kontrollerini sürdürüyor. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yokBolu

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yokElazığ

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Ardahan-Çıldır kara yolunun 2 bin 16 rakımlı Meryem Geçidi'nde özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede görüş mesafesi de oldukça düştü. Öte yandan, bölgedeki köyler kar ve tipi ile birlikte beyaza büründü.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Açılan bazı yolların yeniden kapandığı belirtilirken, yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan; Şirvan ilçesine maden işçilerini taşıyan servis midibüsünün yolda mahsur kaldığı, ekiplerin çalışması ile yolun açıldığı, ardından midibüs ile diğer araçların yeniden ilerlediği öğrenildi.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Tatilcilerin 'beyaz cennet' dediği Uludağ'da kar kalınlığı dün 6 santimetre olarak ölçülürken, bölgede gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Uludağ'ın zirvesi de karla kaplanırken, bölgede zaman zaman tipi etkili oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kent merkezinde hava sıcaklığı 4 derece olurken, Uludağ'da bugün ve yarın karla karışık yağmurun devam etmesi, zirvede de pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yokUludağ

Rize'nin yüksek kesimlerinde, dün saat 21.00 sıralarında kar yağışı etkili oldu. Gece boyu süren yağışla İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yeşil alanlar beyaz örtülü ile kaplanırken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. 'Rize Extreme' ekibi de Off-Road araçlarıyla çıktıkları karla kaplı zirvelerde adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yokRize

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kurşunlu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Ayça Elal
Haberler.com / Yaşam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Markete giden anne dönüşte hayatı boyunca unutamayacağı bir acı yaşadı
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani'nin oğlundan yürek yakan türkü

Oğlunu görmeniz lazım! Videosunu izleyenler kahroldu
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al