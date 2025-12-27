Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Sinop'ta kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Erfelek ve merkez ilçede 34 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Türkeli ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sinop

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Her iki güzergahta ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Polis ve jandarma ekipleri de yol güzergahları üzerinde kontrollerini sürdürüyor. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bolu

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Elazığ

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Ardahan-Çıldır kara yolunun 2 bin 16 rakımlı Meryem Geçidi'nde özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede görüş mesafesi de oldukça düştü. Öte yandan, bölgedeki köyler kar ve tipi ile birlikte beyaza büründü.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Açılan bazı yolların yeniden kapandığı belirtilirken, yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan; Şirvan ilçesine maden işçilerini taşıyan servis midibüsünün yolda mahsur kaldığı, ekiplerin çalışması ile yolun açıldığı, ardından midibüs ile diğer araçların yeniden ilerlediği öğrenildi.

Tatilcilerin 'beyaz cennet' dediği Uludağ'da kar kalınlığı dün 6 santimetre olarak ölçülürken, bölgede gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Uludağ'ın zirvesi de karla kaplanırken, bölgede zaman zaman tipi etkili oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kent merkezinde hava sıcaklığı 4 derece olurken, Uludağ'da bugün ve yarın karla karışık yağmurun devam etmesi, zirvede de pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Uludağ

Rize'nin yüksek kesimlerinde, dün saat 21.00 sıralarında kar yağışı etkili oldu. Gece boyu süren yağışla İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yeşil alanlar beyaz örtülü ile kaplanırken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. 'Rize Extreme' ekibi de Off-Road araçlarıyla çıktıkları karla kaplı zirvelerde adrenalin dolu anlar yaşadı.

Rize

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kurşunlu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.