Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı?

Kamuda görev almak isteyenler için başvuru şartları nedir ve memur kadroları neler olduğu merak ediliyor. Kamu personel alımı ne zaman başlıyor ve şartları nedir sorularına yanıt aranıyor. Memur olmak için KPSS şartı var mı ve kamu personel kadroları nedir soruları gündemde. Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı? Detaylar haberimizdedir…

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kamuda görev almak isteyenler için şartları sağlayanlar için kadrolar açıldı. Askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi kadrolara ihtiyaç duyuldu. Kamu personeli olmak isteyenler için Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. En düşük memur maaşı son yapılan zamlarla birlikte 40 bin lirayı aşmıştı.

DEVLET MEMURU KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlara zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar.

DEVLET MEMURU MAAŞI NE KADAR?

Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor. En düşük memur maaşı da 40 bin lira seviyesine yükseldi.

Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor.

MEMUR KADROLARI NELER?

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

1 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

66 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

13 ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

13 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 2 Kasım)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 25 Ekim)

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI ( 17 Ekim - 31 Ekim)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ASKERi PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 3 Kasım)

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İPTAL İLANI ( 16 Ekim - 26 Ekim)

SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

58 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI ( 15 Ekim - 25 Ekim)

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 30 Ekim)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2024 Yılı Açıktan Personel(Mühendis, Şehir Bölge Plancısı ve Teknisyen) Alımı ( 21 Ekim - 4 Kasım)

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 15 Ekim - 29 Ekim)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 29 Ekim)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Ekim - 27 Ekim)

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

300 ADET İTFAİYE ERİ ALACAK ( 18 Kasım - 22 Kasım)

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

3 (ÜÇ) UZMAN, 1 (BİR) HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE 1 (BİR) DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK ( 4 Kasım - 12 Kasım)

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

34 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ( 21 Ekim - 29 Ekim)

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 14 Ekim - 28 Ekim)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)

EGE ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 29 Ekim)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

37 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Ekim - 23 Ekim)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

8 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 8 Ekim - 22 Ekim)

REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Kasım - 15 Kasım)

SAVUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 14 Kasım)

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 18 Kasım - 20 Kasım)

HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 12 Kasım - 15 Kasım)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 9 Ekim - 23 Ekim)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 15 Ekim - 31 Ekim)

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 15 Kasım)

HACIABDULLAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 4 Kasım - 6 Kasım)

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 29 Ekim - 31 Ekim)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 14 Ekim - 25 Ekim)

ADALET BAKANLIĞI

300 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAKTIR. ( 24 Ekim - 30 Ekim)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 17 Ekim - 25 Ekim)

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Eylül - 25 Ekim)

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 21 Ekim - 23 Ekim)