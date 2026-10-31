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Ankara'dan gelen 83 yaşındaki baba, Uludağ'da mağarada kalan 52 yaşındaki oğluna kavuştu

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Ankara'dan gelen 83 yaşındaki baba, Uludağ'da mağarada kalan 52 yaşındaki oğluna kavuştu Haber Videosunu İzle
Ankara'dan gelen 83 yaşındaki baba, Uludağ'da mağarada kalan 52 yaşındaki oğluna kavuştu
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Uludağ'da mağarada yaşayan 52 yaşındaki adam için bir sporcunun başlattığı yardım seferberliği, Ankara'dan gelen 83 yaşındaki babasıyla buluşmasıyla sona erdi. Baba, oğlunu yanına alarak Ankara'ya götürdü.

Uludağ'da insanlardan uzaklaşıp mağaraya sığınarak yaşamını sürdüren 52 yaşındaki adam için bir sporcu tarafından başlatılan yardım seferberliği, duygusal bir kavuşmayla sona erdi. Ankara'dan yola çıkan 83 yaşındaki baba Hüseyin M., uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuştu. Dağcı Düzgün Çalışkan'ın misafir ettiği baba, yıllardır ayrı kaldığı oğluyla buluşurken duygusal anlar yaşandı. Baba Hüseyin M., oğlunu da yanına alarak Ankara'ya götürdü.

Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağaraya sığınarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen 52 yaşındaki Tamer M.'nin hikayesi, görenlerin yüreğine dokundu. Ormanlık alandaki mağarada kaldığı belirlenen adam için harekete geçen dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çalışkan, mağarada yaşayan adama yardım eli uzattı. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan Çalışkan, yaşananların ardından ailesine ulaşılması için de destek oldu.

83 yaşındaki baba oğluna kavuşup ikna etmek için Ankara'dan yola çıktı

Oğlunun Uludağ'da bir mağarada kaldığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelmek üzere yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çalışkan'ın misafiri oldu. Baba ile oğlunun buluşması için gerekli hazırlıklar yapılırken, beklenen kavuşma gerçekleşti.

Yılların özlemi duygusal anlar yaşattı

Baba Hüseyin M.'nin oğluyla karşı karşıya geldiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 83 yaşındaki baba, hasret giderdi. Uludağ'daki mağarada kalan adamın hikayesi, babasının gelişiyle farklı bir boyut kazandı.

Oğlunu da yanına alıp Ankara'ya götürdü

Baba Hüseyin M., oğluyla buluşmasının ardından onu da yanına alarak Ankara'ya hareket etti. Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamın hikayesi, Düzgün Çalışkan'ın desteği ve babasının kilometrelerce yol kat ederek gerçekleştirdiği ziyaretle mutlu sonla noktalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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