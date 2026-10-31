Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılanan Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerde Ukrayna'nın güvenliği, Türkiye ile ikili ilişkiler ve Karadeniz'deki deniz ulaşımının ele alınması bekleniyor.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi ve havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.
- Zelenski, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin güçlendirilmesi ve diplomatik çözüm imkanlarının değerlendirilmesi konularında görüşecek.
- Görüşmelerin gündeminde Karadeniz'deki deniz ulaşımına ilişkin meseleler yer alıyor; Zelenski ayrıca Patrik I. Bartholomeos ile bir görüşme planlandığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Zelenski'yi havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer yetkililer karşıladı.
İstanbul'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyuran Zelenski, görüşmelerin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK
Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretinin Ukrayna'nın güvenliği ve diplomatik girişimler açısından önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin güçlendirilmesi ve diplomatik çözüm imkanlarının değerlendirilmesi üzerinde durulacağını belirtti.
KARADENİZ'DEKİ DENİZ ULAŞIMI MASADA
Zelenski, Karadeniz'deki deniz ulaşımına ilişkin önemli meselelerin de görüşmelerin gündeminde olduğunu açıkladı.
Ukrayna lideri, İstanbul ziyareti kapsamında Patrik I. Bartholomeos ile de görüşme planlandığını bildirdi.
ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'a varışının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ekibimizle birlikte İstanbul'a vardık. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak. Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığımızı pekiştirmek ve somut diplomatik olasılıklar üzerinde çalışıyoruz. Karadeniz'deki deniz ulaşımına ilişkin önemli meseleler söz konusu. Ayrıca Patrik I. Bartholomeos ile de bir görüşme planlanıyor. Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür ederim."