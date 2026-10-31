Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van-Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van-Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Van-Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ile Bahçesaray'ı bağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması başlatırken sürücülerden kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve yüksek rakımıyla kış aylarında zorlu ulaşım şartlarının yaşandığı 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının ardından bölgede çalışma başlatan Karayolları ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan stratejik güzergahlardan biri olan, Türkiye'nin en yüksek noktalarından 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi kısa sürede karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımda aksama meydana gelmemesi için ekipler, bölgede hızla karla mücadele ve yol temizleme çalışması başlattı.

Yetkililer, bölgeden geçecek sürücüleri uyararak; araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını, hava ve yol şartlarına dikkat ederek kontrollü seyahat etmelerini istedi. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açık tutmak için bölgedeki tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Çifte cinayette dikkat çeken detay! Hamile kızı ile sevgilisi...
Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji saat verdi: Hafta sonu hava nasıl olacak!
Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklanmadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü

Şara yönetiminin en büyük krizi! Hükümet geri adım attı
Samsun'da trafik polisi, kazada yaralanan kadını yeleğiyle yağmurdan korudu! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti çıkmadı

Yaralı kadına yeleğini siper etti! Sürücü ehliyetsiz çıktı
ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi