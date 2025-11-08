İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım İzmir'de Tire, Dikili, Kınık, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti ID: 3527282

İlçe: Tire, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 08:00 ile 16:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Yakacık, Ertuğrul, Dumlupınar, Dere, Cumhuriyet, Bahariye, 4 Eylül, Kürdüllü, Kireli, Karateke, Doyranlı, Derebaşı, Kahrat, Fatih, Toki, Hürriyet, Atatürk, Adnan Menderes, Ketenci, Belevi, Zeytinova, Yusuflu, Turan, Sarıyurt, Yeni, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Kurt, Hatay, Hacı İbrahim, Dereköy, Çenikler, Buruncuk, Alanköy, Alankıyı, Hisarlık, Karahayıt, Demircilik, Camii, Kızıloba, Kızılkeçili, Karapınar, Bıyıklar, Lütuflar, Gaziler, Ergenli, Çiniyeri, Çayırlı, Boynuyoğun, Peşrefli, Gökçen, Mehmetler, Kurşak, Hasançavuşlar, Halkapınar, Kabaağaç, Göllüce, Kurtuluş, İpekçiler.

Kesinti ID: 3527289

İlçe: Tire, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 15:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Çeriközü, Çayırlı, Cambazlı, Büyükkömürcü, Büyükkemerdere, Boynuyoğun, Başköy, Ayaklıkırı, Armutlu, Alacalı, Akmescit, Akkoyunlu, Yenişehir, Yeğenli, Saruhanlı, Sarılar, Peşrefli, Osmancık, Kocaaliler, Kızılcahavlu, Gökçen, Eğridere, Dereli, Çobanköy, Akyurt, Akçaşehir, Fatih, İbni Melek, Toki, Hürriyet, Atatürk, Adnan Menderes, Ketenci, Küre, Küçükören, Kazanlı, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Bozcayaka, Balabanlı, Seyrekli, İlkkurşun, Zeytinova, Yeşilova, Tokatbaşı, Söğütören, Dallık, Bülbüldere, Yenioba, Yemişler, Yamandere, Turgutlu, Somak, Ortaköy, Musalar, Yeni, İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi, Turan, Paşa, Kurtuluş, Karacaali, İstiklal, İpekçiler, İhsaniye, Ertuğrul, Dumlupınar, Duatepe, Dere, Cumhuriyet, Bahariye, Mahmutlar, Kürdüllü, Küçükkömürcü, Küçükkemerdere, Küçükburun, Kireli, Karateke, Kaplan, Işıklı, Işıklar, Hisarlık, Eskioba, Dündarlı, Doyranlı, Dibekçi, Derebaşı, Dağdere, Çukurköy, Çiniyeri, Pınarlı, Yenice, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Kurt, Hatay, Hacı İbrahim, Hacı Beşir, Demircilik, Çınar, Camii, Bıyıklar, Kızılcaağaç, Karahalilli, Fırınlı, Elifli, Çamlıbel, Toparlar, Topalak, Kırtepe, Kurşak, Büyükkale, Alaylı, Kahrat.

Kesinti ID: 3529636

İlçe: Dikili, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 10:00 ile 13:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Gazipaşa, Salimbey.

Kesinti ID: 3529638

İlçe: Dikili, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 15:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Uzunburun, Deliktaş, Çandarlı, Salimbey, Merdivenli, Katıralanı, Esentepe, Demirtaş.

Kesinti ID: 3530973

İlçe: Menemen, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 10:30 ile 16:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Cumhuriyet, Ahıhıdır, 29 Ekim, Gazi, Günerli, Kemal Atatürk, Ulus.

Kesinti ID: 3531132

İlçe: Kınık, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 11:00 ile 14:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Karatekeli, Işıklar, İbrahimağa, Çiftlikköy, Çanköy, Balaban, Bademalan, Sindel, Kaşıkçı, Yayakent, Sucahlı, Örtülü, Mıstıklar, Musacalı, Köseler, Kodukburun, Poyracık.

Kesinti ID: 3531141

İlçe: Kınık, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 11:00 ile 14:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Değirmencieli, Yaylaköy, Kocaömer, Kalemköy, Elmadere, Çanköy, Çaltı, Büyükoba, Bağalan, Arpadere, Kınık Organize Sanayi Bölgesi.

Kesinti ID: 3531143

İlçe: Kınık, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Kocaömer, Değirmencieli, Kınık Organize Sanayi Bölgesi.

Kesinti ID: 3531493

İlçe: Seferihisar, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Çolak İbrahim Bey, Düzce.

Kesinti ID: 3531553

İlçe: Buca, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Zafer, Kaynaklar Merkez, Yeşilköy, Karacaağaç, 29 Ekim, Oğlananası Atatürk, Kısık, Yıldızlar, Oğlananası Cumhuriyet.

Kesinti ID: 3531554

İlçe: Buca, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 10:00 ile 16:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Zafer, 29 Ekim.

Kesinti ID: 3531583

İlçe: Menemen, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:30 ile 13:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Zeytinlik, Ulus, Kazımpaşa, İncirli Pınar, Esatpaşa, Irmak.

Kesinti ID: 3531672

İlçe: Konak, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 13:30 ile 17:30 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Etiler, Mimar Sinan.

Kesinti ID: 3531682

İlçe: Konak, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 12:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Etiler, Oğuzlar.

Kesinti ID: 3531683

İlçe: Konak, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 10:00 ile 16:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı, Zeybek.

Kesinti ID: 3531700

İlçe: Karabağlar, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Aşık Veysel, Seyhan.

Kesinti ID: 3532118

İlçe: Ödemiş, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 12:00 ile 15:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Işık, Demircili, Yeniköy, Şirinköy, Seyrekli.

Kesinti ID: 3532120

İlçe: Ödemiş, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 16:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Umurbey, Üç Eylül, Hürriyet, Emmioğlu.

Kesinti ID: 3532121

İlçe: Tire, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Dereuzunyer, Lütuflar, Kayaköy, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Emmioğlu, Türkmen, Üç Eylül, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Üzümlü, Veliler, Yeniceköy, Yeniköy, Yusufdere, Kahrat, Kızılcahavlu, Derebaşı.

Kesinti ID: 3532344

İlçe: Karaburun, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Sarpıncık.

Kesinti ID: 3532346

İlçe: Karaburun, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Küçükbahçe, Sarpıncık, Tepeboz, Eğlenhoca, Kösedere, İskele, Merkez, Parlak, Hasseki, Salman, Yayla.

Kesinti ID: 3532444

İlçe: Torbalı, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Arslanlar, Eğerci, Şehitler.

Kesinti ID: 3532445

İlçe: Torbalı, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 14:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Şehitler.

Kesinti ID: 3532447

İlçe: Torbalı, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 14:00 ile 18:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Göllüce, Bülbüldere, Havuzbaşı, Yeniçiftlik, Arslanlar, 19 Mayıs, Atalan, Şehitler, Pamukyazı, Naime.

Kesinti ID: 3532450

İlçe: Torbalı, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 09:00 ile 13:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Subaşı.

Kesinti ID: 3532452

İlçe: Torbalı, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 14:00 ile 16:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Yazıbaşı.

Kesinti ID: 3532500

İlçe: Bayındır, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 10 Kasım 2025

Saat: 10:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Arıkbaşı, Çiftçigediği, Kızılcaova.

Kesinti ID: 3527600

İlçe: Foça, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 10 Kasım 2025

Saat: 10:00 ile 17:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Fevzipaşa, Atatürk.

Kesinti ID: 3527605

İlçe: Foça, İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 10 Kasım 2025

Saat: 10:00 ile 16:00 arası

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Atatürk, Fevzipaşa.

Kesinti ID: 3531129

İlçe: Bornova , İzmir

Durum: Planlandı

Tarih: 10 Kasım 2025

Saat: Bilgi verilmemiş

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalle ve yerleşimler: Mevlana.