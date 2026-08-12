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Depremzedeleri ziyaret eden belediye başkanına şok: Canını zor kurtardı

Depremzedeleri ziyaret eden belediye başkanına şok: Canını zor kurtardı Haber Videosunu İzle
Depremzedeleri ziyaret eden belediye başkanına şok: Canını zor kurtardı
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Kolombiya'nın Cali kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Alejandro Eder, yetersiz yardım ve müdahalenin gecikmesi nedeniyle tepkiyle karşılandı. Öfkeli kalabalığın "Defol buradan" sloganları üzerine polis, Eder'in çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Belediye Başkanı, yoğun protestoların ardından bölgeden güçlükle ayrıldı.

7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kolombiya'nın Cali kentinde Belediye Başkanı Alejandro Eder, afetin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Ancak başkanın gelişi, yardım bekleyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

SERT TEPKİYLE KARŞILANDI

Kısa sürede Eder'in çevresinde toplanan kalabalık, afet sonrası çalışmaların yetersiz olduğunu ve yardımların bölgeye geç ulaştığını savunarak belediye yönetimine tepki gösterdi.

POLİS KORUMA ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Tepkilerin artması üzerine kalabalık ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, olayların büyümesini önlemek amacıyla başkanın etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

CANINI ZOR KURTARDI

Polis çemberine alınan Eder, yoğun protestolar nedeniyle planladığı incelemeleri tamamlayamadan bölgeden güçlükle ayrıldı.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Çok iyi yapmışlar..

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