Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu

Samsun'da 3 çocuk babası şahıs, evinin yanında bulunan kendisine ait hobi atölyesinde asılı halde bulundu.

İŞE GİTMEYİNCE ARKADAŞLARI MERAK ETTİ

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şirket işçisi olarak çalışan Seydi Ahmet Şenoğlu (37) bugün işe gitmeyince arkadaşları tarafından merak edildi. Şenoğlu, evinin yanında bulunan kendisine ait hobi atölyesinde asılı halde ölü bulundu.

SAĞIR VE DİLSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmada 3 çocuk babası Şenoğlu'nun sağır ve dilsiz olduğu öğrenildi. Şahsın ölümüyle ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı