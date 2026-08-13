Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AĞUSTOS SONUNA KADAR SIFIRLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.

KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Belirlenen takvim kapsamında ÖTV tutarları litre başına eylül ayında 3 TL, ekim ayında 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olacak şekilde kademeli olarak artırılacak.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise ÖTV tutarı 13,9006 TL olarak uygulanacak.