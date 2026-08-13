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Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
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Motorin türü akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV 31 Ağustos’a kadar sıfırlanırken, eylülden itibaren kademeli olarak artırılacak. 1 Ocak 2027’den itibaren ise litre başına 13,9006 TL ÖTV uygulanacak.

Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AĞUSTOS SONUNA KADAR SIFIRLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.

KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Belirlenen takvim kapsamında ÖTV tutarları litre başına eylül ayında 3 TL, ekim ayında 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olacak şekilde kademeli olarak artırılacak.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise ÖTV tutarı 13,9006 TL olarak uygulanacak.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBARIS:

desene giren bu defa büyük olacak

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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

seçimler yaklaşıyor bu sefer acımasın diye yavaş yavaş kaktıracaklar:)))

yanıt5
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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

iyi geçirecekler belli

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Haber Yorumlarıvlknclkk155@gmail.com:

şuan mevcut 82 TL ekstra zam gelmezse 85 91 100 112 125 TL mi oluyor ocakta yani litre ?

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMurat Günaydın:

Mesela çok büyük bir markanın CEO su olsa, ve bir şekilde bu CEO bu büyük markayı zarar ettirse, borça soksa ve hatta markayı batırsa, bunun bedelini markanın çalışanından, işçisinden mi alırlar? Tabi bahsi geçen CEO yu bu işçiler başa getirip duruyorsa o zaman başka tabi...

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