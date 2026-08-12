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Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı

Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı Haber Videosunu İzle
Dansçının zor anları: Eteği birden alev aldı
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Çin’de gerçekleştirilen geleneksel bir ateş eteği dansı gösterisinde korku dolu anlar yaşandı. Sahne alan kadın dansçı, kırmızı elbisesiyle ateş etrafında performansını sergilediği sırada giysisi rüzgarın ve alevlerin etkisiyle birdenbire tutuştu.

  • Çin'de geleneksel ateş eteği dansı gösterisi sırasında kadın dansçının kırmızı elbisesi rüzgar ve alevlerin etkisiyle tutuştu.
  • Yangın söndürücünün sahneden yaklaşık 100 metre uzakta olması nedeniyle alevler ilk anda profesyonelce kontrol altına alınamadı; çevredekiler bez, havlu ve kıyafetlerle müdahale etti.
  • Yaklaşık 2 saniyelik panik sonrası bir kişi yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü; vücudunda yanıklar oluşan dansçı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çin’de gerçekleştirilen geleneksel bir ateş eteği dansı gösterisinde korku dolu anlar yaşandı. Sahne alan kadın dansçı, kırmızı elbisesiyle ateş etrafında performansını sergilediği sırada giysisi rüzgarın ve alevlerin etkisiyle birdenbire tutuştu.

ETRAFTAKİLERİN İLKEL SÖNDÜRME ÇABASI KAMERAYA YANSIDI 

Alevlerin büyümesiyle büyük bir panik hakim oldu. Çevredekiler ve görevliler yangın söndürücü aramak yerine ellerine geçen bez, havlu ve kıyafetlerle alevlere vurarak ateşi söndürmeye çalıştı. 

Alevleri körükleyen ve trajikomik görüntülere sahne olan bu "ilkel" müdahale yöntemleri ateşi söndürmeye yetmeyince, kadın dansçı üzerindeki elbiseyi çıkarmaya da çalıştı. Ancak bu girişim de başarılı olmadı.

EKİPLER MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI 

Yangın söndürücünün sahneden yaklaşık 100 metre uzakta bulunması nedeniyle alevler profesyonel bir şekilde ilk anda kontrol altına alınamadı.  

Yaklaşık 2 saniye süren panik anlarından sonra en sonunda bir kişi yangın söndürme tüpünü bulup getirerek alevleri söndürdü ve büyük bir facianın önüne geçildi. 

HASTANEYE KALDIRILDI 

Korkutan olayın ardından vücudunda yanıklar oluşan kadın dansçı hızlıca hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan dansçısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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