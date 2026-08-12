Putin'den AB'nin Rus Gemilerine El Koymasına Sert Yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus ticari gemilerine el koymasına karşılık vereceklerini belirterek, "Buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığına talimat verdim." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın doğusundaki Sahalin bölgesinin idari merkezi Yujno-Sahalinsk şehrini ziyaret etti.

Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosunun buradaki askeri tatbikatının son aşamasını izleyen Putin, "Varyag" kruvazöründe filo komutanlarıyla bir araya geldi.

Deniz Kuvvetleri üniformasını giyen Putin'e Pasifik Filosu Komutanı Viktor Liina, yerine getirilen görevler hakkında bilgi verdi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Asya Pasifik bölgesindeki duruma değinerek, "Bu bölgede çatışma potansiyeli artıyor. NATO buraya sızıyor. Burada askeri siyasi bloklar kuruluyor, ülkemize tehdit oluşturan yeni silah sistemleri konuşlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Arktik bölgesinde Kuzey Deniz Yolu'nun kullanılması konusunda gerginliğin kışkırtıldığını belirten Putin, söz konusu bölgede yeterince sorun bulunduğuna işaret etti.

Rusya'nın Arktik'te uluslararası deniz hukuku çerçevesinde işbirliğine açık olduğunu dile getiren Putin, Çin, Hindistan ve diğer dost ülkelerin Rusya ile bu konuda çalışmak istediğini aktardı.

" Japonya'nın ülkemize karşı toprak iddiası var"

Putin, Japonya'nın Ukrayna'daki durumdan dolayı Rusya'ya yönelik "temelsiz" yaptırımlar uyguladığını söyleyerek, " Japonya'nın yaklaşımını anlamak istiyoruz. Japonya, askeri doktrininde ilk kez Rusya'yı tehdit kaynağı olarak gösterdi. Japonya'yı tehdit etmiyoruz. Japonya'ya kesinlikle şikayetimiz yok. Tam aksine Japonya'nın ülkemize karşı toprak iddiası var. Kuril Adaları'nı kastediyorum." şeklinde konuştu.

Bu meselenin İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak ortaya çıkan gerçek olduğunu ve bunun uluslararası belgelerde yer aldığını belirten Putin, Rusya'nın söz konusu soruna çözüm bulmaya hazır olduğunu vurguladı.

Putin, eski Sovyetler Birliği'nin Japonya ile barış anlaşmasına yol açan deklarasyonu imzaladığını ancak Japonya'nın deklarasyona uymaktan vazgeçtiğini kaydederek, "Bir süre sonra Rusya, Japon hükümetinin talebi üzerine barış anlaşmasına ulaşmanın yollarını bulmak için diyaloğu yeniden başlattı ancak şimdi Japonya'nın pozisyonunun değiştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, bu nedenle Pasifik Filosunu geliştirmeye ve yenilemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"AB ülkelerinin Rus gemilerine el koymasına karşılık vereceğiz"

AB'nin Rus ticari gemileriyle ilgili eylemlerini değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin uluslararası denizcilik hukukunu ihlal ederek, ekonomik faaliyetlerde bulunan gemilerimizin seyrüseferini kısıtlamaya çalıştığını görüyoruz. Son zamanlarda gemilerimize el koymayı ve bizden çaldıkları malları satmayı bile planlıyorlar. Bu elbette korsanlık ve soygundan başka bir şey değil. Bu uygulama hayata geçirilmeye başlanırsa, buna karşılık vermek zorunda kalacağız. Buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığına talimat verdim."

Putin, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması konusunda komşu ülkeler için de karşılıklı kabul edilebilir uzlaşılara açık olduğunu söyledi.

Kaynak: AA