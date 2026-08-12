İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
İstanbul'da akşam saatlerinde denize giren vatandaşlar, gökyüzünde ilerleyen parlak bir ışık fark etti. Kısa sürede gök taşı olduğu anlaşılan cismin hareketi, sahilde ve denizde bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde denize giren vatandaşlar, gökyüzünde dikkat çeken bir ışık hareketi fark etti.
MERAKLA İZLEDİLER
Kısa süre içerisinde gökyüzünde ilerleyen cismin gök taşı olduğu anlaşıldı. Sahil ve denizde bulunan vatandaşlar, gökyüzündeki hareketliliği merakla takip etti.
O ANLAR KAMERADA
O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gökyüzünde kısa süreliğine belirgin şekilde görülen gök taşının hızla hareket ettiği görüldü.