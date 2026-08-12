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Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi

Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
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Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin golleriyle 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

UEFA Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. PSG'ye şampiyonluğu getiren golleri Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue kaydetti.

PSG ÖNE GEÇTİ

UEFA Süper Kupa maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı'nda oynanan mücadelede PSG, 20. dakikada öne geçti. Khvicha Kvaratskhelia'nın kaydettiği golle Fransız ekibi skoru 1-0'a getirdi.

ASTON VILLA EŞİTLİĞİ YAKALADI

Aston Villa, ilk yarının son bölümünde beraberlik golünü buldu. İngiliz ekibi, 45. dakikada Brian Djomeni Madjo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.

DESIRE DOUE KUPAYI GETİRDİ

İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Paris Saint-Germain, 61. dakikada Desire Doue'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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